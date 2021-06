Novým generálním ředitelem Plzeňského Prazdroje je od úterka jednačtyřicetiletý Dragos Constantinescu. Vystřídal Granta Liversage, který se téměř po čtyřech letech rozhodl ukončit svoji kariéru v pivovarnictví a věnovat se koučinku, řekl mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář. Constantinescu přišel do Česka po úspěšném působení v pozici prezidenta rumunského pivovaru Ursus, který podobně jako Prazdroj patří do japonské skupiny Asahi v Evropě. Působil také jako ředitel rumunského a maďarského trhu evropské divize Asahi. Do největšího pivovaru v Rumunsku nastoupil v roce 2019 a podle Kováře výrazně přispěl k jeho růstu.

„Jsem hrdý, že mohu vést pivovar s vůdčí rolí v českém tradičním odvětví. Prazdroj dal světu český ležák, který tuto zemi celosvětově proslavil. Dnes je nejvýraznějším reprezentantem a šiřitelem české pivní kultury na domácím trhu i v zahraničí. K nové pozici přistupuji s obrovským respektem,“ uvedl Constantinescu. V minulosti pracoval mimo jiné 16 let pro British American Tobacco, kde zastával různé vedoucí a strategické manažerské pozice na mezinárodní úrovni a dohlížel na aktivity společnosti ve střední Evropě včetně Česka a Slovenska.

Grant Liversage stál v čele Prazdroje od září 2017. „Odchází z vlastního rozhodnutí, přičemž své dlouhodobé zkušenosti s řízením velkých společností hodlá využít při koučinku a další podpoře rozvoje topmanažerů. Svůj krok plánoval delší dobu,“ řekl Kovář.

Plzeňský Prazdroj patří pod jednotku ABEL (Asahi Breweries Europe Ltd.), která vznikla před čtyřmi lety po dokončené akvizici pěti středoevropských pivovarů japonskou pivovarnickou skupinou Asahi.

Prazdroj prodal loni v době pandemie koronaviru v ČR i v zahraničí téměř 11,2 milionu hektolitrů svých piv, meziročně o 4,2 procenta méně. Prodej piva v cizině meziročně vzrostl o jedno procento na 4,52 milionu hektolitrů, v ČR se meziročně propadl o osm procent na 6,69 milionu hektolitrů.