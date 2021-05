Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) může získat monopol na stamilionový byznys se zdravotním pojištěním cizinců. Navrhují to poslanci hnutí ANO Miloslav Janulík a Věra Adámková, podle kterých by změna zlepšila přístup lidí ze zemí mimo Evropskou unii k české zdravotní péči, a navíc by přinesla víc peněz do státního rozpočtu.