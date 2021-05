Velká část retailových bank působících na českém trhu chystá pro své klienty novinku. Finanční domy, jež zákazníkům umožňují posílat okamžité platby, počátkem června mění jejich maximální limit, a to ze stávajících 400 tisíc na 2,5 milionu korun. To ocení zejména firmy a živnostníci, kterým vyšší objem odesílaných peněz pomůže například s rychlejším proplácením faktur za dodávky zboží.

Vylepšení se však může hodit i běžným občanům, kteří se chystají kupříkladu nakupovat nové auto nebo investovat do nemovitostí.

„Určitě to zásadně zlepší uživatelskou zkušenost našich klientů, kteří investují i vyšší částky než 400 tisíc korun. Rychlejší vypořádání vyšších plateb jim nyní dovolí projít celým procesem jen v řádu minut, namísto toho, aby čekali do dalšího dne. Z pohledu funkčnosti to vnímáme jako veliké zlepšení,“ pochvaluje si změny v rámci odesílání expresních plateb Petr Volný, technický ředitel online investiční platformy Upvest, jež se zaměřuje na zhodnocování peněz svých klientů v developerských projektech.