Před dvěma lety hlásil lihovarník Martin Žufánek, že musí on i celá jeho rodina zpomalit, protože mimořádně úspěšný rok 2018 málem skončil tragédií – otec i bratr z přepracování zkolabovali. Jako by to pro něj ale už neplatilo: teď třiačtyřicetiletý podnikatel zakládá novou firmu, navíc v sektoru hodně vzdáleném lihovarnictví.

„Rozjíždím marketingovou a komunikační agenturu, která se bude specializovat na komunikační strategii, budování značky a PR,“ hlásí tuzemský průkopník kvalitních kořalek, který se prosadil originální výrobou pálenek, ginu nebo absintu. Spolu s Žufánkem společnost pojmenovanou Wiseguys (česky chytří hoši) zakládá někdejší ředitel výzkumné agentury Nielsen Tomáš Pflanzer.

„Známe skoro všechny a téměř od všeho máme klíče. Během posledních let jsme měli prsty v mnoha projektech, firmách i značkách, od kultury přes gastronomii až k investicím. Neustále nás někdo žádal o pomoc nebo radu. Nejsme raketoví vědci, ale máme absolutní cit pro to, jak komunikovat autenticky. A bezmezně věříme, že autenticita prodává,“ uvádí Martin Žufánek.

Když říká, že se na něj obrací jiní, aby jim poradil, týká se to i projektu, který loni uspořádaly Hospodářské noviny. Martin Žufánek byl jedním z Andělů HN, tedy byznysmenů, kteří po první vlně covidu zdarma a dobrovolně radili jiným podnikatelům, již se kvůli koronaviru dostali do problémů a potřebovali svůj byznys restartovat.

Žufánek s Pflanzerem spoléhají na to, že mají dost zkušeností s marketingem i budováním byznysu. A mají se oč opřít, protože lihovar Žufánek z malé rodinné palírny vyrostl na podnik, který ročně atakuje stamilionové tržby a mohl by jít mnohem výš, kdyby to Žufánkovic rodina chtěla (což ale nechce a firmu záměrně drží menší). A kromě toho, že jejich kořalky jsou opravdu dobré, v úspěchu sehrál klíčovou roli i Žufánkův cit pro komunikaci a marketing.

„Jsme přesvědčeni, že spousta skvělých firem ve své komunikaci nezdůrazňuje to skutečně zajímavé. My jsme pomocí Wiseguys vlastně jen formalizovali to, co spolu děláme roky. Na- časování je ideální, na trhu dochází k pohybům, vznikají noví vítězové zítřka. Chceme být u toho, máme know-how a k tomu skupinu fantastických poradců napříč celým spektrem,“ vysvětluje Tomáš Pflanzer.