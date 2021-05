Svět reaguje na nedělní incident, při kterém Bělorusko přinutilo přistát letadlo Ryanairu mířící z Athén do Vilniusu, aby mohlo zatknout novináře a opozičního aktivistu Ramana Prataseviče. Státy uvalují sankce a letecké společnosti začaly ze země odklánět své stroje.

Jak incident vnímá pilot dopravního letadla? Jaké podle něj měl kapitán zmíněného Ryanairu možnosti? A představuje běloruský vzdušný prostor riziko pro další stroje? Nejen na to odpovídá dopravní pilot Airbusu Štěpán Kolomazník.

HN: Jak se na nedělní událost díváte jako pilot dopravního letadla?

Ta událost měla dvě části. Za prvé, letadlu bylo ze země oznámeno, že je na palubě nebezpečí, údajně výbušnina, a že jim doporučují přistát. Při zpětném pohledu vidíme, že to byl nesmysl. To ale pilot v tu dobu vědět nemůže. Údajně jim dali doporučení, že mají přistát na nejbližším letišti, což ještě v tom okamžiku Minsk asi opravdu byl. Je to doporučení, nikoliv příkaz. Kapitán letadla nebo posádka pak zváží informaci a pokusí se ji vyhodnotit. Rozhodnutí je ale pořád na něm.

Pak tam byla druhá věc – jak já tomu rozumím – letadlo Ryanairu se rozhodlo pokračovat dál do svého cíle do Vilniusu a potom se vedle něj objevila stíhačka, která mu dávala najevo podle mezinárodně standardizovaných signálů, že ji má následovat. V tomto okamžiku pilot dopravního letadla nemůže nic dělat. Nemůže neposlechnout, a to z jednoduchého důvodu – pro posádku je prioritou číslo jedna bezpečnost cestujících. Stíhačka je vždy vyslána s nějakým účelem, ten však pilot v tu dobu nezná.

Udělal jedinou možnou věc a naprosto správně následoval stíhačku, která mu dala najevo, aby přistál v Minsku. Nicméně říkám informace pouze z médií, nemám žádné interní informace od Ryanairu.

HN: Co zažívá pilot, když k němu přiletí stíhačky? Richard Klíma z Řízení letového provozu ČR říkal, že v 95 procentech situace nastává, když pilot nekomunikuje nebo nepřeladí při přeletění hranic.