Dvojka mezi internetovými obchody v Česku Mall Group doposud nevydělala ani jedinou korunu. A to i přes dlouhodobý růst celého trhu. Jen ve finančním roce 2019 skupina, do níž se řadí e-shopy Mall.cz, Košík.cz nebo CZC.cz, prodělala přes 1,7 miliardy korun. Tahle nelichotivá statistika už ale neplatí. Skupina se totiž v úterý pochlubila, že se vůbec poprvé dostala do zisku. Jeho přesnou výši zatím tají. Zveřejnila ale obrat od dubna 2020 do letošního března. Ten dosáhl 20,7 miliardy korun a meziročně se zvýšil o více než čtvrtinu.