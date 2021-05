Po nedávné miliardové investici do potravinového e-shopu Rohlik.cz se na tuzemském startupovém trhu schyluje k další velké transakci. Postarat by se o ni měla technologická pražská společnost Twisto. Podnik nabízející odložené platby získá nového majitele. Australská finančně-technologická (fintechová) společnost Zip oznámila, že se chystá Twisto plně ovládnout. Za nákup 90 procent českého start-upu nabídla 89 milionů eur, tedy 2,3 miliardy korun. Zip už do Twista investoval začátkem letošního roku, kdy v něm získal neupřesněný menšinový podíl.

Osm let staré Twisto v Česku a v Polsku spolupracuje s několika e-shopy. Jejich zákazníkům umožňuje si platby za zboží rozložit do několika splátek či zaplatit s měsíčním zpožděním. Za dobu existence firmy její služby využilo přes 1,7 milionu klientů. Hlavní produkt start-upu, Twisto účet, obsahuje platební kartu a umožňuje i placení mobilem. V rámci Česka je Twisto v tomto byznysu průkopníkem, na nějž navazují obdobné služby nabízené e-shopy Alza či Mall.cz.

Australský Zip, který rovněž nabízí odložené platby, je obchodovaný na burze v Sydney. Aktuálně si ho akcioví investoři cení na necelé čtyři miliardy australských dolarů (63 miliard korun). Zip se tak řadí mezi takzvané jednorožce, technologické firmy s hodnotou přes miliardu amerických dolarů.

V rámci Evropy zatím Australané působí ve Velké Británii. Koupě Twista, které má licenci na platební služby v celé Evropské unii, jim otevře cestu na unijní fintechový trh s ročním obratem 1,1 bilionu dolarů (23 bilionů korun).

"Máme velkou radost, že si Zip vybral pro svou evropskou expanzi náš tým a produkt. Již v rámci loňské investice probíhala jednání o možné akvizici a nyní, dříve než jsme čekali, projevil australský jednorožec zájem jednat o odkupu podílů zbylých investorů," říká zakladatel a šéf Twista Michal Šmída. Dokončení transakce očekává ke konci letošního roku.