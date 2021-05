Po letech debat představilo ministerstvo vnitra způsob, jakým chce změnit Českou poštu. Ministerstvo i vedení pošty hodlají podnik do tří let rozdělit na dvě samostatné firmy. Jeden státní podnik by spravoval dnes prodělečnou pobočkovou síť a vykonával služby objednané státem, mimo jiné doručování listovních zásilek. Druhý by se věnoval komerčním službám, mezi nimiž dominuje přeprava balíků. Změny mají posílit konkurenceschopnost dlouhodobě ztrátové pošty. O plánu se ale definitivně rozhodne až po volbách. A už nyní se mezi opozicí objevuje jeho kritika.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nedojde kvůli změnám k rušení poboček, propouštění ani privatizaci pošty. „Síť poboček České pošty je unikátní a dobře víme, že činnost pošty je zejména v menších městech a obcích klíčová. Proto ji chceme zachovat. Není ale možné, aby na to pošta sama doplácela,“ uvedl Hamáček. Fakt, že se pro klienty pošty v praxi nic zásadně nezmění, potvrdil i mluvčí společnosti Matyáš Vitík.