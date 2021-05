Pokud byl uplynulý rok k něčemu dobrý, tak k tomu, že jsme si všichni chtě nechtě uvědomili, co nás vlastně v životě baví, na čem nám záleží a co nám dělá radost. A to se cení. Co když jste ale během tohoto vynuceného sebezpytu došli k tomu, že vás nebaví vaše práce? Znamená to, že je načase začít hledat jinou? A co od ní chtít?

Čas na změnu dost možná nastal. Než ale uděláte zásadní rozhodnutí, věnujte ještě trochu času naší další radě a zjistěte, co vám v tomto směru mohou poradit odborníci. A taky Japonci.

A pokud už nechcete dál číst, pusťte si následující řádky v audio verzi.

Hospodářské noviny



Článek si můžete poslechnout také na platformách Apple Podcasts nebo Spotify.

Současná situace krásně ukázala jednu věc – že každého z nás lze motivovat, pokud nám to, co děláme, dává smysl. Pamatujete si na ty homeofficové přesčasy, které vám vůbec nevadily?

Pokud jsme v práci, protože víme, že tam uplatňujeme své silné stránky, cítíme se tam dobře a jsou tam uspokojované naše sociální potřeby, máme motivaci nejen pracovat, ale i se dál rozvíjet. A tak by to mělo být. Pokud ale pracujeme jen pro peníze, tak vlastně žádnou motivaci nemáme a právě to je problém.

„S prací je to podobné jako s partnerskými vztahy. I práce je svým způsobem vztah a určitě platí, že když to stojí za to – například účelem práce, kompetencí, nenahraditelností zaměstnanců nebo tím, že vás prostě baví a skřípou pouze nějaké průvodní věci jako komunikace –, tak se do určité míry vyplatí na tom pracovat. Možná k tomu bude potřeba nějaká externí pomoc, mediátor, HR nebo interní posun, ale za pokus to stojí. Pokud práce ale nedává dlouhodobě smysl a zaměstnanec i zaměstnavatel vidí, že to nikam nevede, tak je nejzdravější to ukončit. Ideálně dohodou,“ potvrzuje analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC.

Jestli máte pocit, že jste se právě do doby „že to nikam nevede“ dopracovali, koučka a lektorka asertivního chování Denisa Dědičová doporučuje položit si před radikálním rozhodnutím tři otázky:

Byla jsem nespokojená v práci už před pandemií? Vadily mi ty stejné věci?

Není tento můj pocit jen reakcí na nenadálou životní situaci?

Proč dělám práci, kterou dělám? Proč jsem do ní kdysi nastoupila? Co mě na ní historicky vždycky bavilo?

Pokud dojdete k tomu, že vás vaše práce nebavila nikdy, pak je v pořádku dojít i dál a zamyslet se nad tím, co zkusit jiného. Opět se ptejte sami sebe, jaký je váš potenciál, silné stránky, schopnosti a dovednosti a kde byste je chtěli uplatnit.

„Zkuste si přitom uvědomit, při jakých aktivitách úplně zapomínáte na čas a dostáváte se do tzv. flow – a to jak v osobním, tak profesním životě. Zamyslete se nad tím, jaké máte hodnoty a co vám dává smysl. Zapřemýšlejte, co od života chcete, ale také to, co v něm opravdu už nechcete,“ vybízí Dědičová.

Zní to trochu jako hledání smyslu života, že? Však také je! Ale nebojte, i s tím umíme poradit. Respektive víme, kde hledat pomoc a návod.

Jmenuje se ikigai, pochází z Japonska a v překladu opravdu znamená smysl života. Jde o koncept, který nám má pomoct ujasnit si naše životní priority a kromě Denisy Dědičové ho při hledání nové práce doporučuje i lektorka Nikola Šraibová ze společnosti Soulmio.

„Najít své ikigai znamená vybrat si takové povolání, které vás bude naplňovat a zároveň bude mít hlubší smysl. Je důležité vědět, že každý své ikigai máme a můžeme si ho pro sebe relativně snadno najít,“ říká Šraibová.

A jak na to? Odpovědět byste si měli na čtyři základní otázky a vůbec nevadí, když vám to bude nějakou dobu trvat:

Co mě baví – zkuste si udělat seznam všech věcí, které vám dělají radost, jsou vaší zálibou a naplňují vás. Můžete na to jít taky tak, že si položíte i otázku, co lidem závidíte (myšleno ale v dobrém). Mělo by vám to pomoct si uvědomit, po čem sami toužíte.

Co mi jde – velmi prostá otázka, nad kterou ale můžete hloubat někdy spoustu dní. Opět si zkuste vypsat co nejvíce věcí (vaření, sport, malování...). Pokud jste dobří v komunikaci a mezilidských vztazích (to znamená, že vám jde naslouchání, péče, empatie, otevřenost…), pak můžete přemýšlet nad obory, kde tyto stránky můžete využít.

Co mě uživí – znát své vášně je důležité stejně jako to, abyste je dokázali monetizovat. Zamyslete se proto nad svými odbornými znalostmi, které můžete nabídnout. V jakém odvětví nebo oboru vás mohou zaplatit?

Co svět potřebuje – smysl života spatřujeme především v tom, jsme-li užiteční i okolnímu světu. Je tedy něco, co byste chtěli změnit, čím můžete přispět a na čem vám hluboce záleží?

„Nejvíce vás bude bavit práce, která v sobě spojuje odpovědi na tyto čtyři otázky a kde budete schopní najít průnik mezi vaší vášní, posláním i nadáním. Je důležité, abyste počítali s tím, že na to nemusíte přijít hned, ale můžete být otevření, více sami sobě naslouchat a zkoumat, kam vás to táhne a kde naopak být už nechcete. A pozor, znát pouze své ikigai nestačí. Musíte se podle něj také chovat a konat potřebné akce, abyste změny dosáhli,“ říká Šraibová.

Je nám ale jasné, že najít si smysl života nebo práce není jen tak. Pokud se vám do toho tedy samotným nechce, což úplně chápeme, ale opravdu máte pocit, že změnu potřebujete, není nic jednoduššího, než si najmout kouče. Ten vás celým procesem uvědomění provede a dokáže z vás pomocí šikovných otázek vytáhnout to, co sami nezvládnete. I když to nemusí být příjemné, získáte díky tomu potřebný nadhled.

Takže hodně štěstí a nebojte se toho. Příště vás čeká už naše poslední rada. Dozvíte se v ní, proč pocit, že jsme ten uplynulý rok mohli využít mnohem lépe, než jsme ho využili, není vůbec na místě.