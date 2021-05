Pozor! Ze zpráv se na nás sice hrnou pozitivní informace, že pandemie ustupuje, většina dětí už může chodit relativně normálně do škol, pivo už si můžeme dát kultivovaně do skla a nepít ho potutelně z kelímku a k tomu všemu se občas i ukáže slunce. Zní to jako starý život, že? Ale nenechte se zmást, tahle realita má do té předcovidové hodně daleko a my bychom neměli podlehnout falešnému pocitu, že to nejhorší už máme za sebou a teď už bude líp.

Možná bude, ale když si teď nedáme pozor, postaráme se spíš o to, že bude hůř. A tím nemyslíme, že když teď všichni odhodíme roušky, máme tu koronavirus za pár měsíců zpátky v plné síle. Tohle přenecháme jiným. V seriálu Zpátky v kanclu vás chceme varovat, že když si teď nedáte v práci bacha, pravděpodobně to přepálíte a časem se třeba zhroutíte. A to bychom nechtěli.

A protože tušíme, že čtení z obrazovky vás už po víc než roce, kdy se všechno dělo přes monitor, moc nebaví, máme pro vás i tuhle radu v audioverzi.

„Náš stávající stav je asi, jako kdyby vás někdo poslal na krásný výlet, ale v autě, které má skoro prázdnou nádrž,“ říká psycholog a autor publikace, jak přežít covid-19, Dalibor Špok. „Budeme se na to těšit, bude to fajn, ale je zde také několik rizik – neuvědomíme si, že jsme po tom roce vyčerpaní, protože to překryje euforie z toho, že můžeme ven. Tím pádem se vrhneme do projektů, práce, budeme mít vysoké ambice, ale jakmile nám euforie přestane dodávat energii, ještě více se propadneme. A to se může projevit vyhořením, úzkostmi nebo psychosomatickými problémy,“ dodává psycholog Špok.

Co tím myslí? Že konec lockdownu neznamená tečku za těžkým obdobím a skok to něčeho mnohem lepšího, ale naopak začátek další složité etapy, kdy se musíme vyrovnat s tím, co s námi přítomnost pandemie udělala. I když si to nechceme třeba přiznat.

A jak na to? Špokova jednoduchá rada zní: Nepřepálit start. A souhlasí s ním i koučka Martina Wojtylová se společnosti Soulmio, která se zaměřuje na práci s energií a životní pohodou.

„Nepřestřelme start,“ říká Wojtylová. „V momentě, kdy se nám znovu otevřou možnosti setkávat se, stanovme si pravidlo tří – tři živá jednání (schůzky) týdně postačí na to, abychom do staronových kolejí vstoupili pozvolně. Zaměřte se na zdravý time management, ve kterém bude na prvním místě péče o vaše zdraví. A nezapomínejte i nadále udržovat své blízké osobní vztahy, i přesto, že jste s rodinou za poslední rok strávili času dost,“ dodává koučka ze společnosti Soulmio.

„Šetřete sílu a tlumte velké ambice po výkonu,“ doplňuje k tomu Dalibor Špok. „Nejprve bych otestoval, jak na tom mé síly teď vůbec jsou, a doplnil je tam, kde mi chybí. Není namístě vrhnout se po hlavě do práce a všechno ostatní odsunout, nezapomínejte na regenerativní aktivity, jako je pohyb a relaxace. A pozor na koníčky, někdo při nich regeneruje, ale ne vždycky to je vyvážené, takže ani s nimi bych to nepřeháněl,“ dodává.

A co když se vám to přece jen nepovede a po rychlém začátku se propadnete do splínu?

Pak vyzkoušejte některý z hacků kouče a lektora produktivity Daniela Gamrota.

„Když je mi blbě, tak si rád vezmu Google mapy a scrolluju skoro až k Měsíci, abych měl pořádný odstup. A pak se dívám, že tady v Praze jsem já, tady jsem byl v Thajsku, tady v Malawi… Myslím na to, že jím jídlo, které nemusím trhat a pěstovat, a říkám si, co chci víc a co mi chybí,“ popisuje kouč.

„Je to hrozně očistné, uvědomit si, že se nemáme zase až tak blbě. Ale je samozřejmě otázka, jak si každý z nás zvládne tohle uvědomit. Vedle toho je důležité pracovat na tom, co nám dává smysl, stýkat se s lidmi, se kterými nám je dobře a hýbat se. A až se otevřou hospody, tak je dobré nezapomenout, že je potřeba i kvalitně spát,“ říká lektor osobní produktivity Daniel Gamrot.

Pokud tedy chcete začátek polockdownového období zvládnout co nejlépe, vydržte to a nechte velké ambice a rozhodnutí zatím stranou. Zjistěte jak jsou na tom vaše síly, užijte si volnosti, a až bude trochu jasnější, co nás čeká, pusťte se do svých plánů.

Mezitím si ale můžete nastavit novou rutinu, když ji nemůžete ovlivnit v práci, tak aspoň doma. „Rutina a řád jsou přínosné vždy, proto je určitě záhodno se do nich dostat,“ říká koučka Denisa Dědičová. „Teď je navíc ideální možnost využít toho, že si můžete znovu nastavit její pravidla. Základem všeho je dobrá komunikace a jasná formulace vlastních potřeb tak, abyste se nedotkli práv ostatních,“ dodává Dědičová.

Tak to zkuste, říct si, co chcete a naopak nechcete dělat, není nikdy na škodu. Příště vám poradíme, co všechno vzít v potaz, pokud jste si díky covidu uvědomili, že vás vaše práce nebaví a chcete najít jinou.