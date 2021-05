Unikátní studie Young Lives vědců z Oxfordu sledovala po dobu 20 let 12 tisíc dětí z Peru, Etiopie, Indie a Vietnamu, které musí přežít v přepočtu se zhruba 40 korunami na den. Vědci se snažili přijít na to, co je brzdí v úsilí o lepší život a co jim naopak může pomoci. Studie se stejně jako Rozvojové cíle tisíciletí OSN zaměřila na dostupnost pitné vody a potravy a rovný přístup ke vzdělání, přičemž dochází k závěru, že právě tyto faktory jsou klíčové. Situace se během uplynulých 20 let zlepšila, přesto na světě aktuálně vyrůstá 340 milionů dětí v extrémní chudobě.