Nadace rodiny Vlčkových zveřejnila první fotky vnitřku chátrající usedlosti Cibulka. Manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi tento zdevastovaný statek na Praze 5 koupili v dubnu se záměrem vybudovat v něm specializovaný dětský hospic. Investice do obnovy Cibulky odhadují na přibližně 300 milionů korun.

Historie usedlosti sahá až do 14. století. Do současné podoby empírového zámečku byla přestavěna na počátku 19. století, ale poslední desítky let chátrala. Až do roku 2015 byla také spojena se squatery, kteří ji obývali. Městská část Praha 5 se snažila stav Cibulky vyřešit už delší dobu a jednala také o odkupu celé usedlosti. Pak ale do hry vstoupili Vlčkovi i s nápadem, jak usedlost využít.

Podívejte se, jak budova vypadá nyní.