K byznysu to Martina Fortelného táhlo dávno, a tak se po nástupu na pražskou VŠE v roce 2013 přihlásil do univerzitního Klubu podnikatelů a během studia vyrážel na jednu firemní stáž za druhou, vždy na pár měsíců. V Česku nakoukl do Škody Auto, v Nizozemí do Kraft Heinz, v Británii do Bentley. Přání rozjíždět něco nového ho zase přivedlo do startupového studia Creative Dock a do malajské metropole Kuala Lumpur, kde pracoval pro nadnárodní cenový srovnávač iPrice českého podnikatele Davida Chmelaře.

A právě u něj dostal nápad, jak konečně rozjet také něco svého – službu, která by zaměstnancům jiných firem umožňovala vybrat si prostřednictvím aplikace na pár kliků část mzdy v předstihu, když je potkají třeba neočekávané výdaje. Tak vzniklo v roce 2019 Advanto.