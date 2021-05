Z home officu si spousta týmů přináší nejen krásné vzpomínky na to, jak si mohli svou práci organizovat sami, ale také mnoho konfliktů, ať už se šéfem, nebo kolegy. Ne všichni totiž pracovali podle našich představ. Někdo to flákal, někdo se vymlouval a někdo zase neměl dostatek empatie na to, aby pochopil, v jak složité situaci se zrovna někteří kolegové ocitli. Jak teď ale přijít do kanceláře a zvládnout se svým kolegům nebo šéfovi podívat do očí? A co hůř, nová doba s možným částečným home officem bude podobné situace přinášet čím dál častěji. Jak se jim tedy vyhnout?

Čtěte nebo si poslechněte jak na to v naší další radě ze seriálu Zpátky v kanclu.

Konflikty v týmech během home officu jsou jeden z nejčastějších problémů, které kouči pečující o duševní zdraví ve firmách v minulých měsících řešili, takže nebojte, není to jen váš problém, a je to navíc problém, který tady s námi už zůstane, pokud se ho firmy nebudou snažit aktivně řešit. „V novém režimu budou lidé potřebovat některé věci výrazně více a jiné výrazně méně. Například vyjednávání. Když se všichni potkávají, tak se mnoho věcí vyřeší neformálně. V hybridním režimu se spousta věcí bude řešit jinak a budou vyžadovat více porozumění na obou stranách, konstruktivní vyjednávání,“ vysvětluje analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC.

Nově, pokud šéfové dovolí částečný home office, budou řešit stejné věci jako předtím, ale v úplně jiném módu. „V týmu máte různé lidi s různým připojením, postavením, přítomností, ale potřebujete je všechny vtáhnout do řešení. Tohle všechno vyžaduje vzdělávání. Musíte jim předat nějaké know-how a prostor si to natrénovat. Manažer najednou není jen delegátor kompetencí. Je do určité míry mediátor, lídr, specialista...“ pokračuje Dombrovský s tím, že firmy budou muset investovat do vzdělání nejen vedoucích, ale zaměstnanců.

„Neřeším konfliktu se vztahy totiž určitě nezlepší. A ano, rozhovor s druhou stranou pravděpodobně nebude příjemný. Ale bude užitečný,“ říká Sandra Fridrichová, koučka společnosti Soulmio, která konflikty ve firmách pomáhá řešit. A tady je od ní pár konkrétních tipů, jak se na nepříjemný rozhovor připravit:

1. Pokud máte příliš mnoho emocí, vezměte si na pomoc někoho nestranného.

2. Je užitečné se zorientovat, co potřebujete ve spolupráci dělat jinak, zejména v základních principech. Nepomáhá mít ale seznam konkrétních bodů, které JÁ chci, abys TY změnil.

3. Domluvte si dopředu, kdy a kde se potkáte a co konkrétně budete probírat.

4. Dejte si prostor na vyslechnutí bez přerušování – Jak vnímáte situaci vy? Jak váš kolega?

5. Poslouchání je skutečně důležité, ale ještě důležitější je pochopení. Vzájemně zkuste shrnout či parafrázovat, co ten druhý řekl.

A co opravdu nepomáhá? Věty typu: Vždycky to dáváš pozdě. Nic si v tom neudělal. Vůbec jsi nám s tím nepomohla. Házíš nám klacky pod nohy. Jsem na tebe naštvaná.

A proč? Jsou útočné, nejsou konkrétní, generalizují. Nepomáhají diskusi, jak věci zlepšit, ale vyvolávají obrannou reakci. Strnutí a pasivitu nebo boj a protiútok.

Jak tedy lépe? Sandra Fridrichová doporučuje několik kroků:

Popsat situaci ve faktech. Velmi konkrétně kdo, co a kdy udělal. Připomenou vzájemnou dohodu, která nebyla dodržena:

Poslední čtyři reporty byly tři dny po termínu.

Popsat dopady, jaké to má na vás nebo váš tým a vaše pocity:

Když to od tebe dostanu pozdě, tak abych to já zvládl doplnit včas, musím to dodělávat po večerech a to už mi zasahuje do času, kdy chci být s rodinou. Jsem z toho frustrovaný, když se to opakuje každý měsíc, a vlastně i bezmocný, protože mám pocit, že s tím nemůžu nic udělat.

Řekněte přesně to, co byste od dotyčného potřebovali.

Potřeboval bych se s tebou domluvit na systému, který bude fungovat pro nás oba. Já potřebuji mít podklady nejpozději do druhého pátku v měsíci, protože potom je nestíhám zpracovat a musím to dělat ve svém volném čase.

Zjistěte, jak by šlo kolegovi pomoct. V jaké je situaci, proč to nezvládá.

Jak to vlastně probíhá u Tebe? Jak to můžeme nastavit tak, aby to nám oběma časově fungovalo?

A teď, když už víte, jak konflikty řešit lépe, tak to zkuste, uvidíte, že se vám v kanceláři bude pracovat zase o něco lépe. A nebo naši radu rovnou přepošlete těm, se kterými byste chtěli konflikt urovnat. Budeme vám držet palce. Příští radu si poslechněte nebo přečtěte zase ve středu.