Taky jste strávili uplynulý rok převážně v teplákách a džíny se pro vás staly symbolem nepohodlí, o formálním oblečení ani nemluvě? A představa, že se budete muset zase do práce nějak oblékat, ve vás zrovna euforii nevyvolává?

Ne, nejste povrchní a ani neřešíte blbosti. Jak tvrdí psycholožka a průkopnice trendu tzv. módní psychologie Dawnn Karenová, to, co máte na sobě, výrazně ovlivňuje vaši náladu, výkon i chování, řešit nepříjemné oblečení je proto víc než na místě.

A proto vám v seriálu Zpátky v kanclu zkusíme poradit i s tím, jak se na obnovený pobyt mezi lidi obléknout. A abyste u toho mohli třeba rovnou procházet svoji šatní skříň, máme pro vás i audio verzi tohoto článku.

Řekněme si to upřímně, po dlouhých měsících v pohodlném domácím oblečením se jen málokomu bude chtít vracet do upnutých kalhot nebo naškrobených košil. Máme ale pro vás dobrou zprávu, podle stylistky Petry Kovářové je rozvolňování dress codů na spadnutí. „Dělo se to už dřív, pandemie vše jen uspíšila. Teď už to skoro vypadá, že i v sektorech, jako je bankovnictví a právní služby už došlo k uvolnění a dresscode se začíná omezovat na důležitější obchodní schůzky a jednání,” říká. Takže pokud nejste právník nebo nemáte vysoké postavení v bance, můžete obleky nechat doma.

Další dobrá zpráva je, že módní trendy jsou čím dál tím tolerantnější ke vkusu a možnostem každého z nás a módní diktát není tak neúprosný jako býval.

Jinými slovy, pokud máte oblíbené triko nebo šaty, které jste si pořídili před dvěma lety, nemusíte se s nimi s těžkým srdcem loučit, protože už nejsou in, ale bez obav si je zase vzít. Pokud je teď totiž něco v módě, tak to, aby bylo vaše oblečení udržitelné a něco vydrželo.

A tím dobré zprávy nekončí! I když módní průmysl za pandemie ustrnul jako málokterý jiný obor, pár trendů se přeci jen rýsuje a tím možná nejvýraznějším je podle Petry Kovářové blížící se konec úzkých kalhot. „Jednoznačně jim zvoní umíráček. Touha po pohodlí díky pandemii zavládla opravdu mocně a většina z nás si už nechce zbytečně škrtit oběh. Takže se dá očekávat návrat volnějších střihů džín (jako jsou mom, boyfriend, loose střihů, pravděpodobně i flared, které známe z přelomu tisíciletí) a do ulic se dostávají i tepláky a jejich příbuzní na tisíc způsobů,” popisuje Petra Kovářová. Pokud chcete načerpat inspiraci, jak široké kalhoty nosit, podívejte se na Instagram například na hashtagy #wideleg nebo #widelegpants.

Ano, úplná novinka to není, uznávaný magazín Business of Fashion o rozmachu teplákoviny psal už před více než rokem, jak ale dodává i Petra Kovářová, nikdo nemohl čekat, že se tepláky stanou společně s rouškami zásadním zdrojem obživy pro mnoho malých i velkých značek.

Všeho ale s mírou. „Pohodlí bude i v nadcházejících měsících pro nás všechny velkou prioritou. Asi bychom ale neměli úplně rezignovat na veškerou kulturu a chodit všude v teplácích – i Karl Lagerfeld tvrdil, že tepláky jsou znamením ztráty kontroly nad vlastním životem –, ale vždy se můžeme rozhodnout pro volnější a pohodlnější střihy a kvalitnější a příjemnější materiály,” varuje stylistka Kovářová.

Za pravdu by jí v tom dala v rozhovoru pro HN i zmíněná módní psycholožka Dawnn Karenová, která tvrdí, že oblečení může coby forma terapie spolehlivě nahradit některé terapeutické postupy a léky. Stačí si uvědomit, že oblečení určuje nejen to, jak nás vnímají druzí, ale i jak se sami cítíme a že to skrze něj můžeme velice jednoduše ovlivnit. A být pořád v teplácích vám na náladě nepřidá.

Pokud ale máte rádi zářivé a syté barvy, můžete slavit dál, protože právě ty by teď měly, coby tečka za touhle fází pandemie, zavládnout.

A ještě jedno téma na závěr – jestli máte po roce doma chuť protřídit si šatník, klidně se do toho pusťte, jak říká Petra Kovářová, není to nikdy na škodu a zvlášť když nás teď čeká změna pracovního režimu. Na internetu najdete spostu návodů, jak na to, základní pravidlo ale zní, že byste se měli zbavit všeho, co jste poslední rok neměli na sobě. Což je teď trochu dvojsečné, takže zvolte radši delší časový úsek. Rozhodně se ale zbavte věcí, které vám jsou malé, špatně sedí, mají nepříjemný materiál nebo barvu, která vám nesluší. Přeci jen nás čeká restart.

