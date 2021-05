Nemůžete se dočkat, až se konečně vrátíte naplno do kanceláře a domov bude už zase jenom domov? Anebo jste práci z obýváku přišli na chuť a rádi byste si ji v nějaké formě zachovali i dál – ať už proto, že jste doma výkonnější nebo se vám odtamtud lépe koordinuje logistika kolem dětí?

Za poslední rok jsme z domova zvládli věci, které si dřív nikdo nedokázal představit, i tak by ale velká část šéfů měla své lidi ráda zase hezky zpátky v kanceláři a na očích. Z otázky, jak to zařídit a jak se vyrovnat s požadavky zaměstnanců, kteří by část své pracovní doby nadále trávili doma, když argument, že některé věci se doma dělat nedají, už neplatí, může být pořádný bolehlav. V Hospodářských novinách naštěstí umíme poradit, protože i my řešíme, jak fungovat Zpátky v kanclu.

A protože ani nás už nebaví pořád jen koukat do monitorů, připravili jsme pro vás naše rady, jak zvládnout návrat do nového normálu, i k poslechu.

Podle průzkumu, který od loňského května do letošního března prováděly americké společnosti Inc-Query a Question Pro mezi 30 tisíci pracujícími Američany, by si plný home office ráda nechala třetina z těch, kteří na dálku pracovat mohou, a jeden den v týdnu doma by vyhovoval skoro polovině zaměstnanců. Za Česko srovnatelná data nemáme, problém je tu ale úplně stejný. Jak nastavit rozumnou hranici, výhodnou pro obě strany?

„Před pandemií mělo podle našich průzkumů možnost pracovat občas z domova zhruba 20 procent zaměstnanců, byl to spíš benefit a firmy ho povolovaly jen párkrát za měsíc. Po zkušenostech s pandemií ale už polovina zaměstnavatelů říká, že s nimi výrazná část práce z domova už zůstane, je to zkrátka nový normál, a i kdyby se to týkalo jen části lidí, tak se s tím firmy musí naučit fungovat,“ říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC.

„Home office rozbořil spoustu zažitých mýtů a je to dobře, myslím, že se nám ukazuje cesta, možnost a příležitost, jak pracovat. Samozřejmě ale záleží na segmentu podnikání, typu vykonávané práce a podobně,“ doplňuje ho konzultantka pro lidské zdroje a specialistka vzdělávání a rozvoje Hana Vykoupilová.

Z průzkumů, které firma LMC prováděla, se například ukázalo, že 60 procent manažerů hlásilo během jarní i podzimní vlny koronaviru, že práce z domova má překvapivě vysoké výsledky – jinými slovy i manažeři, kteří home office nechtěli a nevěřili mu, zjistili, že lidé doma pracují stejně efektivně, ne-li lépe.

„Mohlo to být i proto, že lidé najednou pracovali po svém a záleželo na nich mnohem více. Předtím manažeři nedůvěřovali svým lidem a chtěli mít věci pod kontrolou. Když nebylo zbytí, byli zbaveni kontroly, respektive spíše její iluze, a místo toho se začali orientovat na výsledky, protože při práci na dálku to ani jinak nejde,“ dodává Dombrovský. Jak si ale o pokračování home officu šéfovi říct?

Psycholožka Zuzana Jochmanová ze společnosti Soulmio doporučuje to, co vám pomůže skoro v každé situaci – na jedné straně o svých přáních otevřeně mluvit a na té druhé pořádně poslouchat.

„Komunikace je klíčová – společně revidujte objektivní data, ne dojmy. Sdělte si vzájemně vaše očekávání, dohodněte se na úkolech, termínech a pravidlech hodnocení. Pokud to bude potřeba, buďte empatičtí – projevte soucit, poskytněte podporu, porozumění a oceňte úsilí,“ radí Jochmanová.

Podle její kolegyně ze společnosti Soulmio, koučky Sandry Fridrichové, je důležité i to, aby si šéfové udělali čas a s každým zaměstnancem si nad otázkou home officu sedli zvlášť a probrali, jak to doteď probíhalo.

„Je užitečné zjistit, v jakých podmínkách lidé doma pracovali, co je omezovalo nebo naopak jim pomáhalo třeba k větší efektivitě, a důležitý je i pohled nadřízeného. Jak hodnotíte situaci ze své perspektivy? Co fungovalo skvěle a co méně nebo vůbec? Doporučuji být upřímný a konkrétní a až z toho vycházet při nastavování obecných pravidel pro home office,“ říká Fridrichová.

A co když někomu nebudou obecná pravidla stačit a bude chtít home officu víc než ostatní kolegové? Je namístě, aby mu to šéf povolil? A nerozloží si tím zbytek týmu?

Hana Vykoupilová v tomto případě radí: „Bude-li některý zaměstnanec asertivnější i oproti obecně přijatým pravidlům využívání home officu, pak mě zajímá odpověď na otázku ‚proč‘, proč chce home office nad rámec, jaký k tomu má důvod. Takže zase se vhodně ptát. A je-li důvod relevantní, pak je to věc dohody, pokud důvod relevantní není, pak je dobré vrátit se k pravidlům,“ říká.

Takže spolu v práci o tom, jak byste chtěli pracovat, mluvte a buďte k sobě maximálně upřímní. A závěrem ještě připojíme radu psychologa Dalibora Špoka, která se vám bude hodit, ať už jste zaměstnanec nebo šéf – nečekejte, že se věci začnou měnit hned, a neberte změnu jako něco a priori negativního.

Jak se bavit o home officu, už tedy víte, příště vám poradíme, co si vzít na sebe, když nechcete opustit pohodlí svých tepláků. A možná vás to překvapí, ale i ty nejstarší kousky z vašeho šatníku jsou stále in!