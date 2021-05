Startupový fond J&T Ventures se pustil do zajímavého odvětví, které mu může v příštích letech vydělat slušné peníze. Investoval do chorvatského start-upu Robotiq.ai. Za neupřesněný menšinový podíl do něj tuzemský fond vložil 900 tisíc eur (23 milionů korun).

Robotiq.ai se zabývá tvorbou softwaru pro robotizaci kancelářské práce, což je odvětví, které nyní zažívá velký rozmach. Svědčí o tom nedávný úspěch průkopníka oboru, rumunské firmy UiPath. Ta koncem dubna vstoupila na newyorskou burzu NYSE, kde ji investoři při primárním úpisu (IPO) ocenili na 35 miliard dolarů, tedy 735 miliard korun. Dosavadní vlastníci UiPathu včetně české investiční společnosti Credo Ventures tím několikanásobně zhodnotili své investice. Credo, jež v rumunské firmě drželo menšinový podíl v řádu jednotek procent, je díky IPO bohatší odhadem až o nižší desítky miliard korun. Podobně může v budoucnu dopadnout také chorvatská investice J&T.