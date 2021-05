Kromě nových nebezpečných mutací je aktuálně největším strašákem akciových trhů inflace. Rychlý růst cen by mohl vést centrální banky k akci, která by utlumila světovou ekonomiku. Něco takového akciové trhy ale nemají rády, a tak jsou i přes velmi dobrou výsledkovou sezonu nervózní. Oslovení analytici v anketě HN jsou přesto přesvědčení, že akciová party jen tak neskončí.

Kdo se chce proti inflaci zajistit, musí investovat. Proto jsme pro vás připravili investiční speciál, který zahrnuje investice od akcií přes kryptoměny po nemovitosti. Nejlepší investicí je ale zpravidla vzdělání, neboť to je vůči inflaci relativně odolné. Jedním z témat dnešního newsletteru jsou proto tipy na výborné dokumentární filmy.

Hlavní témata dnešního newsletteru:

Drama na trzích se odkládá

Dojde v dohledné době na akciových trzích k výprodejům?

V anglofonních zemích je známé přísloví pojednávající o tom, že by lidé měli prodat akcie v květnu a vrátit se na trh až později, ideálně na podzim. Statistiky mezi lety 1950 a 2013 skutečně v případě indexu Dow Jones ukazují, že tato strategie může být relativně úspěšná. V posledních letech to ale už zpravidla neplatí. Oslovili jsme zároveň deset analytiků a portfolio manažerů a položili jim otázku, jak to letos na trzích vidí oni.

Co hezkého nám analytici pověděli?

Shodují se třeba na tom, že akcie jsou v globálním pohledu předražené. I navzdory tomu ale dramatické výprodeje neočekávají. Dlouhodobě sází na pro akcie pozitivní prostředí nízkých úrokových sazeb i pokračující vakcinaci. Vlády postupně rozvolní karanténní opatření a světová ekonomika se po dlouhé době opět pořádně nadechne. To se pozitivně projeví také v ziscích firem, které přinesou impuls pro další růst akciových titulů. K nějakým korekcím dojít může, ale kdo je nedokáže psychicky ustát, ať na akciové trhy ani nemyslí.

Trápí je ještě něco?

Nepříjemný by byl příchod mutací koronaviru, na nějž by nefungovaly vakcíny. Analytici ale aktuálně spíš vidí ohrožení ve zrychlujícím růstu cen. Centrální banky musí udržovat růst cenové hladiny stabilní, a proto by v případě znatelně vyšší inflace měly utáhnout peněžní kohoutky. Vyšší úrokové sazby by tak nahrávaly státním dluhopisům. Ty by investorům nabízely vyšší výnos, a tak konkurovaly akciím, které by mohly oslabit. Analytici ale předpokládají, že centrální banky by v případě potřeby zvyšovaly úrokové sazby pouze pozvolna. Důvodem je, že razantní růst úrokových sazeb by vládám prodražil dluhy, které dosahují rekordních úrovní. Takže to na žádné drama nevypadá.

Do čeho teď investují?

Koupili by klidně Apple nebo akcie komerčních bank. Banky loni vytvořily vysoké opravné položky a letos je budou rozpouštět. Na české burze by neopovrhli ani akciemi ČEZ, jejichž růst by měl pramenit ze zdražování elektřiny. A pokud bude do léta zrychlovat tempo vakcinace, příznivého vývoje se dočkají také akcie aerolinek.

Kompletní výsledky ankety mezi deseti analytiky si přečtete na webu HN.

Do hospody s vědomostmi

Brzy se otevřou snad už i hospody a s nimi znovu začnou oblíbené hospodské kvízy. A je fajn, když na nich člověk i něco ví. Obzvlášť oblíbenou vzdělávací formou se během pandemie staly dokumenty, uvědomují si to platformy jako Netflix nebo HBO, a tak do natáčení nových snímků neváhají sypat peníze. Podle analýz trh s dokumenty stabilně poroste. Lidé mají větší zájem o vzdělávání se, a navíc jsou stále dostupnější různé animace nebo vizuální prvky, které dělají dokumenty zábavnějšími. Řadu výborných a nových dokumentů lze zhlédnout zdarma v rámci AFO, mezinárodního festivalu populárně naučných filmů. Už jsme na něj v newsletteru odkazovali minule, nicméně tentokrát přinášíme tipy na ty nejzajímavější. Jen pozor, některé dokumenty budou ke zhlédnutí jen do dnešní půlnoci.

In silico – pokud vás zajímá, zdali je možné vytvořit digitální simulaci lidského mozku, určitě se podívejte na dokument In silico. Mapuje deset let výzkumu v rámci projektu Blue Brain, který má za cíl vytvořit právě simulaci mozku.

Geniální stromy – stromy žijí na planetě Zemi už nejméně 370 milionů let a je jich tu přes tři biliony, to je více než 420 stromů na člověka. Evolučně jsou to fascinující organismy, které spolu dokážou komunikovat a sdílet informace. V mnohém se podobají lidem.

Zakódovaný bias – lidé si myslí, že stroje budou spravedlivější a nebudou se tolik rozhodovat na základě lidských předsudků. Jde o naivní představu. Dokument ukazuje, jak dnešní algoritmy mají předsudky i komplexy lidí.

Délka života – stárnutí je ve své podstatě nemoc, která by jednou mohla být léčitelná. Vědci už dokážou výrazně prodloužit život mušek octomilek nebo i myší. Jak je ale možné, že rypoši nestárnou, pořád neví a jak okopírovat nesmrtelnost nezmarů také ne.

Kompletní seznam i s články na daná témata naleznete na webu HN.

Investujte třeba cestou metrem

Foto: static.designboom.com

Analytici, burziáni, bankéři, všichni takzvaní profíci nadávají na drobné investory, kteří prý pokřivují trhy. Řídí se často emocemi, jsou jako stádo, nezajímá je žádný fundament. Z toho by člověk došel k závěru, že vlna demokratizace investic, kterou přinesly aplikace jako Revolut nebo Robinhood, je pěkně na nic. Co když to tak ale není? Copak dávat dané akcii hodnotu mají právo jen zmiňovaní často rádoby odborníci? A co je to vůbec hodnota? Není to v principu subjektivní koncept? Někdo dá za iPhone dvacet tisíc, další by ho nekoupil ani za polovic. A tak se drobní investoři rozhodli, že třeba Tesla má mnohokrát větší hodnotu, než jak by ji ocenili profíci. Nákup akcie Tesly je zároveň podpora Elona Muska a jeho vizí. Kdy naposledy měli obyčejní lidé příležitost hlasovat o tom, jestli se poletí na Mars? Jednou z pozitivních věcí, kterou pandemie přinesla, je právě to, že se mnoho drobných střadatelů rozhodlo investovat. Třeba se spálili, ale získali tím dobrou lekci pro budoucnost.

Pro všechny drobné investory jsme připravili a minulý týden vydali investiční speciál, který pokrývá investování od klasického nebo digitálního umění přes nemovitosti, akcie až ke kryptoměnám.

Revoluce, která nemá obdoby: rozhovor s miliardářem Ondřejem Tomkem o tom, že kapitálové trhy zažily největší revoluci za posledních sto let. Nebo také o tom, jaké to je přijít o bitcoiny, které jste kdysi nakoupili za pár dolarů a dnes by měly hodnotu desítek milionů.

Jak investovat z metra: porovnali jsme a otestovali nejoblíbenější aplikace, přes které lze obchodovat na burze. Kromě funkčnosti a nabídky nás samozřejmě zajímaly i poplatky.

Na výpravu za vakcínou: nejnovějším investičním artiklem nejen mezi bohatými lidmi se stalo cestování za vakcínami. Přiletí do jedné z destinací, nechají se očkovat a letí zpátky.

Česká burzovní raketa: česká platforma FTMO pro amatérské burzovní obchodníky vyskočila meziročně šestnáctkrát na více než miliardový obrat. A to se teprve rozjíždí.

Kompletní investiční speciál pro předplatitele zdarma naleznete na webu HN.

Co se bude tento týden dít na trzích?

Úterý by mělo přinést zlepšení ekonomické nálady v Německu, ve Spojených státech se očekává zvýšení počtu otevřených pracovních míst. EIA zveřejnění krátkodobý pohled na vývoj cen energií. Vystoupí guvernér britské centrální banky. Hospodářské výsledky zveřejní: Palantir, Lemonade nebo EA.

Středa odhalí vývoj britské ekonomiky v prvním čtvrtletí, Spojené státy zveřejní vývoj dubnových spotřebitelských cen. Meziměsíčně by měl růst cen zboží a služeb bez zahrnutí cen energií a jídla stagnovat, meziročně zrychlit. Při zahrnutí energií i jídla by meziměsíčně měl růst cen zpomalit. Výsledky zveřejní Wish, Wix nebo Sonos.

Čtvrtek by měl potvrdit meziměsíční zpomalení růstu cen ve Spojených státech, vyjde ukazatel vývoje cen výrobců za duben. Výsledky zveřejní Alibaba nebo Airbnb.

Pátek má ukázat, že v dubnu meziměsíčně zpomalil růst maloobchodního prodeje. Evropská centrální banka podá zprávu ohledně vývoje kvantitativního uvolňování.

Co stojí za to neminout?

Co takhle sbalit se a vypadnout na nějaký malebný ostrov s nízkými životními náklady a tam žít? Server International Living nabízí na takové a podobné otázky ohledně žití v zahraničí odpovědi.

Investiční banka Goldman Sachs zveřejnila seznam firem, které jsou exponovány vůči kryptoměnovému trhu. Za posledních dvanáct měsíců překonaly v růstu burzovní index S&P 500 čtyřnásobně. Kdo se chce vést na kryptu, nemusí investovat přímo do krypta.

Financial Times vydaly analýzu, která se zabývá přechodem ekonomik na obnovitelnou energii obzvlášť zajímavá je analýza týkající se budoucnosti využívání vodíku.

Vyšla kniha o kompletní finanční historii Buffettovy společnosti Bershire Hathaway. Vychází z analýzy deseti tisíc stran materiálů od výročních zpráv po Buffettovy dopisy akcionářům.

Nejlepší evropský a jeden z první dvacítky světových investorů do start‑upů je Čech Jan Hammer. Minulý týden jsme s ním vydali rozhovor.

Chcete dostávat tento newsletter do e-mailové schránky?

Přihlaste se kliknutím na obrázek níže k pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.