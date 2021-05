Vše v květnu prodej a odjeď. Tato stará investiční poučka – v originále Sell in May and go away – vznikla v Anglii před zhruba třemi stoletími a je založená na historicky slabším výkonu některých akcií v letním období od května do října v porovnání s dalšími měsíci. A aby se investoři méně úspěšnému období vyhnuli, své akcie na začátku května prodávali a následně odjeli trávit léto mimo Londýn. Letos však analytici výrazné výprodeje ani na světových akciových trzích, ani v tuzemsku neočekávají.

„Vzhledem k silnému růstu akcií nemůžeme vyloučit běžnou tržní korekci v rozsahu 10 až 15 procent,“ říká Pavel Kopeček ze společnosti ČSOB Asset Management. Po krátkodobém propadu by se měl růst akciového trhu obnovit. Podporovat jej bude prostředí nízkých úrokových sazeb, ale také probíhající vakcinace. Ta umožní rozvolňovat karanténní opatření a světové ekonomice se opět pořádně nadechnout.

Zotavování ekonomik z pandemie bude ale doprovázet i rychlejší růst cen. A právě zrychlující inflaci vnímají dotázaní odborníci jako významnou hrozbu pro dlouhodobý růst akciového trhu. Centrální banky musí udržovat ceny stabilní. Proto by v případě znatelně vyšší inflace měly utáhnout měnové kohoutky. Vyšší úrokové sazby by nahrávaly státním dluhopisům, jež by investorům nabídly vyšší výnosy. A právě ty by konkurovaly akciím, které by tak mohly oslabit.

Jakým dalším hrozbám mohou čelit akciové trhy? HN se v anketě zeptali předních investičních expertů. Ti také prozradili, že letos sázejí na technologické tituly jako Apple nebo banky. Na české burze by nezavrhli ani akcie ČEZ, které budou těžit ze zdražování elektřiny. Nezapomínají ale zmínit, že cestou k investičním úspěchům zůstává diverzifikované portfolio.