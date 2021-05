Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD/3PK) musí opustit post člena dozorčí rady České pošty. Stalo se tak den poté, co Netolický potvrdil, že vystupoval jako svědek pro server Seznam Zprávy v kauze cesty do Moskvy ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Právě do jeho resortu pošta spadá.

Informaci přinesl server Info.cz, pro HN ji potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček. „Místo je podle interních pravidel určeno pro zástupce Asociace krajů. Z tohoto důvodu ministerstvo navrhlo na člena dozorčí rady předsedu asociace Martina Kubu,“ uvedl Hamáček. Na dotaz, zdali odvolání souvisí se svědectvím Netolického v kauze cesty do Moskvy, už ministr vnitra a předseda ČSSD nereagoval.

Server Seznam Zprávy ve čtvrtek zveřejnil svědectví neznámého spolustraníka Jana Hamáčka v kauze cesty do Moskvy. Týkalo se to zjištění, že Hamáček hodlal letět do Moskvy proto, aby vyměnil zahlazení účasti ruských agentů na výbuchu munice ve Vrběticích za vakcíny Sputnik V.

Hamáček zjištění Seznamu odmítá. Trvá na tom, že cestu do Moskvy nikdy ve skutečnosti neplánoval. Mělo jít jen o zastírací manévr, kterým chtěl zmást Rusy.

Podle Seznamu chtěl také údajně nabídnout Českou republiku jako místo setkání amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruského protějška Vladimira Putina. Brzy bylo jasné, že oním anonymním svědkem je právě Netolický.

Zmíněný důvod cesty Hamáčka do Ruska Netolický nepotvrdil, ale dosvědčil, že místopředseda vlády hodlal do Ruska skutečně odcestovat, aby získal na diplomatickém poli body pro ČSSD v říjnových sněmovních volbách.

To také uvedl v rozhovoru pro HN. „Že chtěl jet do Ruska, bylo jasné. Ale nevyplývá z toho žádný výměnný obchod,“ uvedl Netolický v rozhovoru. Tím v podstatě svým svědectvím Hamáčka podpořil. Přesto druhý den skončil v dozorčí radě České pošty.

Vyjádření Martina Netolického zjišťujeme.