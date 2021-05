Kvůli pomalé výstavbě podražuje bydlení, do mnohých měst se stále nemůžeme dostat po dálnicích a provoz vysokorychlostní železnice je otázkou spíše příští generace. Tyto problémy by měl vyřešit nový stavební zákon, který v současnosti projednává parlament.

V žebříčku Světové banky, který hodnotí rychlost povolování staveb, se Česko umístilo na 157. místě ze 170 sledovaných států. Povolit stavbu bytového domu trvá pět let, u dálnic je to dokonce 13 let. Pokud by to politici dokázali zlepšit, bude to mít příznivý dopad i na zaměstnanost a veřejné finance. Jedna koruna vložená do stavebnictví vygeneruje podle Hospodářské komory až 3,09 koruny, a do ekonomiky se tak promítá více než jiné investice.

Zkrátí nový zákon čekání na stavební povolení maximálně na jeden rok, jak tvrdí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO)? A kdy se dočkáme kompletní dálniční sítě a vysokorychlostních tratí? Na tyto otázky bude hledat odpověď další předvolební debata, kterou ve spolupráci s Hospodářskými novinami pořádá Hospodářská komora. Sledovat ji můžete živě na webu iHNed.cz v úterý od 10:00. Naváže na předchozí diskuse o zdravotnictví a vzdělávání.

Diskutovat budou zástupci hlavních politických sil, které budou kandidovat v říjnových parlamentních volbách a jejich preference se v posledních měsících pohybují nad pěti procenty. Účast potvrdili ministr průmyslu, obchodu a dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček, poslanci Helena Langšádlová (koalice Spolu), Radim Fiala (SPD), Jan Birke (ČSSD), Ondřej Polanský (Piráti a STAN) a lídr kandidátky KSČM v Ústeckém kraji Jaroslav Komínek.

Kromě politiků se debaty zúčastní i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, viceprezident komory Michal Štefl, předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp a předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje Hana Landová.