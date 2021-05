Mnoho šéfů firem zažilo nejtěžší rok ve svých funkcích. Museli se vypořádat s výpadky dodávek, naprosto se zkomplikovala mezinárodní doprava. „Nepamatuji větší narušení dodavatelského řetězce,“ říkal nám v půlce března místopředseda Alzy Petr Bena, který „dodavatelsko-odběratelské vztahy“ řeší 30 let. Po celém světě je čipový hladomor, který způsobuje výpadky skoro ve všech odvětvích – od toho, že je nedostatek počítačů, solárních panelů, modemů či elektrokol až po pozastavení výroby aut (Škoda nově nedokončená auta parkuje na letišti v Hradci Králové). Do toho strmě vzhůru letí ceny většiny surovin, které jsou v průmyslu potřebné k výrobě, či pohonných hmot, které zase prodražují dopravu. Do toho vedení každé firmy muselo téměř ze dne na den řešit nastavení speciálního režimu fungování s co největším počtem lidí pracujících z domova či vytváření skupin, které se nesměly potkat, aby v případě nákazy nedošlo ke zhroucení výroby.

Přes všechny komplikace posledního skoro roku a půl jsou šéfové českých firem optimističtí – aspoň podle průzkumu poradenské firmy PwC, která každoročně dělá průzkum mezi 260 generálními řediteli tuzemských firem – od těch největších (mobilních operátorů či bank) až po výrobní podniky třeba se 150 zaměstnanci.

Pojďme si projít ta nejdůležitější sdělení průzkumu:

Téměř každé druhé firmě klesly loni tržby,

každé druhé firmě covid způsobil nějaký problém v dodavatelském řetězci,

co je asi nejlepší zpráva: české firmy si věří. 71 procent šéfů čeká, že jejich firmám letos vzrostou tržby,

jak věří sobě, tak naopak optimističtí nejsou, pokud jde o ostatní firmy – jinak si nejde vysvětlit, proč většina z nich letos očekává pokles české ekonomiky. V růst do tří let ale věří 68 procent šéfů,

56 procent firem chce nabírat nové zaměstnance, naopak jen 8 procent chce propouštět,

94 procent si myslí, že přibude insolvencí (k tomu doporučuju rozhovor s jedním z největších tuzemských expertů na restrukturalizace Petrem Smutným).

Související 6. 5. Oživení byznysu je na dohled. Rok 2021 bude rokem růstu, věří generální ředitelé českých firem 6. 5. Poradenská společnost PwC se každoročně ptá šéfů firem na celém světě, jak vidí budoucnost svého byznysu. Letos byl ale průzkum výjimečný...

Ve čtvrtek přišla Česká národní banka se svou prognózou, jak bude vypadat vývoj ekonomiky. Zatímco ostatní centrální banky v Evropě své odhady zvyšují, ta česká navzdory optimismu firem (které vesměs do zahraničí vyvážejí) výrazně snížila odhad růstu HDP letos z 2,2 na 1,2 procenta. Zároveň porostou ceny, právě třeba kvůli dražší dopravě a surovinám a součástkám potřebných při výrobě.

Důležité bude, jak zareagují Češi jako zákazníci. Převažuje názor, že vezmou obchody útokem a zvednou stavidlo takzvané odložené spotřeby. V tomto směru byla velmi překvapivá čísla v Německu, konkrétně maloobchodních tržeb za březen. Zatímco analytici očekávali pokles o 0,3 procenta (tedy o trochu horší situaci než loni v březnu), výsledek je růst o 11 procent. Dobré je se podívat i na srovnání s předchozím měsícem – oproti únoru Němci utratili o 7,7 procenta víc. Samozřejmě všemu dominují útraty na internetu.

Česká čerstvá čísla zveřejněná ve čtvrtek sice nevykazují tak silné růsty, ale špatné to podle mě také není. Rozhodně ne, když vezmu v potaz, v jak velkých omezeních jsme v březnu žili. Přestože byla (a stále je) zavřená značná část obchodů a služeb, chybí turisti apod., tak v březnu byly tržby na úrovni těch v roce 2019. Pro mě příjemně překvapivá informace – čekal jsem to horší. Klidně mi napište, jak silný očekáváte zájem Čechů utrácet, až se otevřou obchody a hospody.

Výběr týdne

Poláci krouží kolem Mall Group

PPF, Daniel Křetínský a Patrik Tkáč řeší, jak vystoupit z Mallu. Na stole mají několik nabídek, jedna je podle informací HN od polské skupiny Allegro. Ve hře je i vstup na burzu.

Rekordní hypotéky

Ještě nikdy v historii českého bankovního trhu se nesjednalo tolik hypotečních úvěrů jako letos v březnu. A banky nestíhají, vyřízení hypotéky trvá i dvakrát déle než dřív.

Vysílače na Kleti, Žižkově nebo Ještědu kupují od Australanů Britové

Dalším významným obchodem, tentokrát už oficiálně oznámeným, je prodej Českých Radiokomunikací. Provozovatel televizních a rozhlasových vysílačů mění po deseti letech vlastníka, firmu koupil od fondů australské skupiny Macquarie londýnský fond Cordiant Digital Infrastructure.

Liberty Ostrava v otázkách a odpovědích

Majitel v problémech, porušený slib Babišovi a Havlíčkovi, naštvaní zaměstnanci hrozící ochromením firmy. Taková je situace v ostravských hutí Liberty. Kolega Petr Zenkner nabízí několik odpovědí na nejdůležitější otázky ohledně dění v Ostravě.

Šéfdesignér VW Kabaň: Auta budou muset vydržet déle

Výrobu aut nelze zrychlovat donekonečna, vůz musí vydržet delší dobu. Kvantita je minulostí, říká v rozhovoru pro HN designér Jozef Kabaň, který navrhoval současnou Octavii, Superb, Kodiaq, Karoq i Kamiq. Mimo jiné se dozvíte, že i když pracoval na Bugatti Veyron, nejvíc mu k srdci přirostla Škoda Yeti.

Po 16 letech se mění odborářský boss v koncernu VW

Když už jsme u koncernu Volkswagen, došlo v něm k zajímavému „přestupu“. Odborářský boss Bernd Osterloh po 16 letech skončil ve své funkci a přemístil se do dceřiné firmy Traton, v níž se soustředí výroba koncernových nákladních aut a autobusů. Přečtěte si, kdo je nová šéfka odborů Daniela Cavallová, dcera italských gastarbeiterů.

Příběh, který v Česku zrychluje očkování

Díky nové aplikaci může Česko očkovat stejně rychle jako Izrael. Nikdo nám nejdřív nevěřil, říká zubař Radek Mounajjed, který ji vymyslel.

Poslanci rozhodnou o budoucnosti byznysu s konopím

Český trh s konopím čekají změny. Pěstitelé technického konopí se mají tento měsíc dozvědět, jakým směrem se budou pravidla jejich podnikání vyvíjet. Ve hře je i to, že by pěstitelé mohli sázet odrůdy s vyšším podílem psychotropní složky THC. Změny by se mohly dotknout i výroby konopných vláken nebo stavebních materiálů, jejichž zastoupení v průmyslu neustále roste. Podrobný rozbor si můžete přečíst v textu od kolegyně Nicole Gawlasové.

Jsme národem výstav aneb Co s jubilejním rokem v bezvýstavní sezoně

Místo aby zrovna v těchto dnech slavilo „multijubileum“, je na kolenou. Přesně před 230 lety totiž mělo premiéru v kontinentální Evropě, před 170 lety ovládlo svět, před 130 lety prožívalo hvězdnou hodinu v českých zemích – ale dnes už rok bojuje kvůli koronaviru o holé přežití. Řeč je o výstavnictví, přesněji o moderním průmyslovém či veletržním výstavnictví.