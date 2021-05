Pardubický hejtman Martin Netolický (3PK) je svědkem serveru Seznam v kauze cesty do Moskvy ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Server přišel v úterý s informací, že Hamáček se snažil vyměnit zahlazení skandálu okolo výbuchu muničního skladu ve Vrběticích za ruské vakcíny. Výbuch podle vyšetřovatelů způsobili ruští agenti a Hamáček údajně hodlal vyměnit politický skandál za milion vakcín Sputnik V. Jeho cílem mělo být získání bodů před říjnovými volbami.

Seznam ve čtvrtek ráno zveřejnil svědectví anonymního stranického kolegy, se kterým Hamáček o cestě do Moskvy mluvil a zmínil také záchranu ČSSD pomocí nákupu vakcín. Brzy ale bylo jasné, že oním svědkem je právě Netolický. O výměnném obchodu za uhlazení politického skandálu však na schůzce Hamáčka s Netolickým řeč nebyla. „O tom jsem se dozvěděl až z televize,“ uvedl hejtman pro HN.

HN: Můžete potvrdit, že jste oním anonymním svědkem serveru Seznam Zprávy?

Nebudu to popírat, nicméně nemám k tomu co dodat. Prostě jsem jen mluvil pravdu. To, co je v článku, odpovídá průběhu schůzky. Jediné, co mohu říct, je, že mě se kauza Vrbětice netýká, nemám proto důvod lhát, nemusím si na nic dávat pozor. Víc nemám, co bych k tomu dodal.

HN: Například to, že pokud jste se bavili o cestě do Ruska, tak jste byl svým stranickým předsedou vtažen do jeho zpravodajské hry na fiktivní cestu pro Sputnik?

To je pravda, ale v této hře byli jiní hráči důležitější. Já jsem tam jenom kvůli zmíněné schůzce, na ostatních setkáních jsem nebyl, takže i kdybych byl záměrně vtažený do této hry, tak mě to nijak neuráží.