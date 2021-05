Komerční bance klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 24,9 procenta na dvě miliardy korun. Celkové výnosy byly v prvních třech měsících nižší o 5,3 procenta, dosáhly 7,4 miliardy korun. Provozní náklady klesly o 1,5 procenta na 4,3 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, ve čtvrtek neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.

„Navzdory zjevným dopadům pandemického prostředí jsou celkové výsledky Komerční banky za první čtvrtletí uspokojivé a některé oblasti, jako je poskytování úvěrů na bydlení nebo služby klientům v oblasti dluhových kapitálových trhů, překročily očekávání,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Jan Juchelka.

Úvěry klientům se meziročně zvýšily o čtyři procenta na 694,7 miliardy korun, vklady klientů stouply o 10,1 procenta na 985,7 miliardy korun.

Zisk Société Générale výrazně překonal odhady díky oživení obchodu s akciemi

Francouzská banka Société Générale těžila v prvním čtvrtletí podobně jako konkurence z oživení obchodu s akciemi. Čistý zisk činil 814 milionů eur (21 miliard korun) po ztrátě 326 milionů ve stejném období loni a výrazně překonal odhady analytiků. Banka, která vlastní českou Komerční banku a loni se kvůli dopadům pandemie poprvé za deset let propadla do celoroční ztráty, to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení.

Zisk na akcii činí 0,79 eura, což je nad průměrným odhadem 0,23 eura, který udává společnost Refinitiv. Tržby z obchodování s akciemi stouply v prvních třech měsících roku meziročně na 851 milionů eur z devíti milionů.

„Globální trhy se těšily rekordnímu čtvrtletí s nejvyšší úrovní aktivity od 1. čtvrtletí 2017,“ uvedla třetí největší francouzská banka. Výnosy z obchodů s akciemi tak byly nejlepší od roku 2015.

Odhady překonaly i tržby, které se v prvním kvartálu meziročně zvýšily o pětinu na 6,2 miliardy eur. Náklady Société Générale na řízení rizika, které obsahují náklady na ztrátové půjčky, letos klesnou na 30 až 35 bazických bodů oproti 64 bazickým bodům loni.

Akcie Société Générale od začátku roku stouply o 38,5 procenta poté, co se loni o 45 procent propadly. Od minima 30,77 eura ze 30. září se jejich cena více než zdvojnásobila.

Société Générale prochází od roku 2018 restrukturalizací. Za účelem zvýšení ziskovosti vede jednání o prodeji divize správy majetku Lyxor firmě Amundi za 875 milionů eur.