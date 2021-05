Na své chatě v Hradci Králové jsem se rozhodl vybudovat žumpu. Žádost jsem podal loni v zimě. Povolení jsem dostal po roce,“ prohlásil během projednávání stavebního zákona ve sněmovně poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník. Vysvětloval tak, proč se rozhodl zapojit do příprav nového stavebního zákona. Právě Kolovratník je podepsaný pod klíčovým pozměňovacím návrhem, který stavební řízení centralizuje pod státní Nejvyšší stavební úřad. To podpořilo i ministerstvo pro místní rozvoj. U opozice naopak návrh budí rozpor.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) věří, že zákon ve sněmovně projde. Předpokládá, že jej podpoří i komunisté, kteří nedávno vypověděli toleranci vládě. Stavební zákon ale podporují a připojili se i ke zmíněnému Kolovratníkovu pozměňovacímu návrhu.

Schválení nového stavebního zákona bylo jedním z hlavních slibů vládního hnutí ANO. Ministerstvo pro místní rozvoj si od něj slibuje výrazné zlepšení současné situace, kdy získat povolení na stavbu bytového domu trvá v průměru pět let, u dálnic dokonce 13 let. Nový stavební zákon by měl zajistit, aby vydání stavebního povolení zabralo u nejkomplikovanějších staveb maximálně rok. U zmíněné žumpy by to podle Kolovratníka mohl být měsíc.