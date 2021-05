Tak je to tady. Sedíte v práci a brouzdáte po internetu. Pokud jste otevřeli tento článek, tak je to pravděpodobně proto, že se nedokážete nastartovat a soustředit na svou práci... Nebo prostě proto, že vás nový seriál o tom, jak se vrátit zpátky do (ne)normálu, baví. Protože my víme, jaké to je být Zpátky v kanclu.

A také víme, že už jste unavení z monitorů, a proto si můžete rady pouštět v audioverzi, třeba během cesty do práce, protože jste si dali předsevzetí, že budete tento čas využívat k něčemu smysluplnému.

Článek si můžete poslechnout také na platformách Apple Podcasts nebo Spotify.

Jak by to také šlo, na něco se pořádně soustředit, když nás v práci neustále někdo nebo něco vyrušuje. Kolegové jsou nadšení, že jim konečně otevřeli školku, šéf si přišel postěžovat, že lidi jenom kecají a nic nedělají, nikdo už nezapisuje vykonanou práci do Trella, ale chodí vám po staru říkat, že už svou část projektu splnil. Jak se začít v takovém prostředí soustředit?

Podle kouče osobní produktivity a time managementu Daniela Gamrota je nastavení pozornosti pořád stejná disciplína pandemie nepandemie a má tři oblasti, na které je dobré se zaměřit: vědět, co chci a na co se soustředit, mít na to zkrocenou hlavu a dostatek energie.

A teď popořadě: Nejdůležitější je vědět, co je pro mě důležité a čemu chci věnovat pozornost. „Jakmile děláme na věcech, které jsou pro nás důležité, a neděláme je jen kvůli našemu okolí, tak nepotřebujeme vnější motivaci (termín, autoritu, cokoliv). I když to zní jako největší timemanagementové klišé, čas využíváme opravdu efektivně, jen pokud děláme na něčem, co nás baví,“ říká Gamrot. Pokud toto v práci nezažíváte, tak je možná otázka, jestli jste se vrátili do toho správného kanclu…

Další, co je potřeba si pohlídat, je rozptylování. Naši kolegové za něj podle Gamrota mohou úplně nejméně. „Samotné vyrušení totiž vzniká jinde. Abychom se mohli soustředit, musíme mít zkrocenou hlavu. Pohlídat si, jestli v ní opička nepřeskakuje stále z palmy na palmu a jsme schopní pozornost zaměřit jedním směrem,“ upozorňuje Gamrot a doporučuje k tomu využít různé hacky.

Pokud jste o nich ještě neslyšeli, tak jste minulý rok nejspíše nežili na této planetě, nebo nemáte sociální sítě. O mnohých z nich jsme psali v seriálu rozhovorů Be Positive, takže si o nich můžete kdykoliv přečíst, až se zase nebudete moct soustředit…

„Pozornost se musí trénovat jako jiné naše dovednosti. K tomu může pomoct třeba meditace, nebo na Netflixu teď běží hezký Velký průvodce meditací od Headspace. Dobré je mít také třeba seznam úkolů, který pomáhá zůstat více zaměření,“ dodává kouč.

Tou třetí oblastí, na kterou bychom neměli zapomínat, je dostatek energie. Dobře nabíjet svou baterku skrze pohyb, spánek, jídlo, odpočinek, ale i lelkování. „Je důležité tu baterku dobíjet průběžně. Není to o tom, že ji jednou za týden nasytíme. Je dobré klidně vypnout na minutu až dvě i několikrát během dne,“ popisuje Daniel Gamrot.

Právě energie nám přitom může chybět v začátcích nejvíce. Obzvláště v prvních dnech se totiž nevyhneme tomu, že nás bude od práce neustále něco vyrušovat, jak už jsme psali v prvním díle. „Z pohledu neuropsychologie nás přitom nejvíce vyčerpávají právě změny myšlení: to znamená, že když se soustředím na práci a někdo mě vyruší, tak mě to stojí spoustu energie,“ vysvětluje terapeut a kouč Milan Pavlíček.

A na závěr, zase platí to, co už známe, jen jsme na to kvůli zavřeným hospodám zapomněli. Na soustředěný výkon je nejhorší nevyspání v kombinaci s alkoholem. „I jediný večírek, který se protáhne dlouho do noci, může mít stejně rušivé následky jako cestování mezi časovými pásmy. Říká se tomu společenský jet lag,“ píše v knize Cirkadianní kód Satchin Panda, jehož výzkum, jak využít přirozený rytmus našeho těla pro lepší výkon, zdraví i zhubnutí, zažívá obrovský boom.

A teď když už víte, jak kocovině říkají vědci, dejte si na ni pozor, po delší absenci večírků může dost bolet.

A naše příští rada?

Ta se bude týkat budoucnosti home officů a toho, jestli by je měli šéfové povolovat i dál, případně komu. Takže pokud se vám práce z domova opouštět nechce, dozvíte se, jak na to.