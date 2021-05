Přiznejte se, byl/a jste to vy, kdo napsal mail o tom, že je potřeba se zase vrátit do kanceláří? A to ideálně co nejdříve? Protože už je to opravdu potřeba? Nejspíše jste udělali zásadní chybu, kterou jste jako šéfové mohli udělat. Samozřejmě záleží na tom, jak byl mail formulován, ale příkazy lidi podle expertů jen naštvou, což po půlroce frustrace není zrovna dobrý začátek, jak se vrátit k osobnější komunikaci. Držte se ale Hospodářských novin, pomůžeme vám z toho vybruslit a také vám možná pomůžeme vyhnout se jiným zbytečným chybám. V seriálu Zpátky v kanclu budeme každý týden přinášet praktické rady, jak se vypořádat s těmi největšími úskalími návratu do nového normálu, jak pro šéfy, tak pro zaměstnance.

A protože víme, že už vás nebaví trávit další čas u monitorů. Můžete si radu poslechnout, třeba cestou z práce:

„Musíte lidi vtáhnout, aby se podíleli na řešení. Nesmí to být rozhodnutí ‚o nás bez nás‘. Samozřejmě management firmy za to nese konečnou odpovědnost. Čím více se mu ale podaří vtáhnou zaměstnance do těchto potíží, tím více si pro to zaměstnance získá,“ radí Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která vyvíjí on-line služby pro vzdělávání a hledání práce.

Podle něj i tady jako skoro vždy platí poučka o angažovanosti: chcete-li mít angažované zaměstnance, musíte jim v první řadě dát možnost se angažovat, zapojit se a přispět. Jakmile zaměstnanec řeší vlastní problém a bere ho za svůj, pak samozřejmě i výsledné řešení bere mnohem více za své, než když mu někdo něco přikáže. A základem všeho je komunikace, která ale v mnohých českých firmách ještě stále zoufale chybí. Pamatujete si vůbec, kdy se vás naposledy šéf ptal na váš názor? A začlenil ho pak do řešení problému?

Na to upozorňuje konzultantka pro lidské zdroje a specialistka vzdělávání a rozvoje Hana Vykoupilová, podle které načasování návratu do práce záleží na mnoha faktorech, jako je právě velikost firmy, firemní kultura a organizace. „Chtělo by se říct, že pravý čas nastává tehdy, když jsou uvolněna všechna opatření, která lidem bránila do práce docházet, a když firma umí zajistit, aby prostředí bylo bezpečné – a to nejen fyzicky, ale i psychicky. A pokud toto zabezpečit umí, nemusí cítit žádný pocit viny,“ říká Vykoupilová – a co tím myslí? Je podle ní důležité, aby lidé, kteří se do práce vracejí, věděli, co je tam čeká, co se od nich očekává a jak to ve firmě bude fungovat, a opět v tomto kontextu zmiňuje… wait for it… komunikaci!

A co když se někdo i přesto zdráhá do práce chodit? „Odpověď není jednoduchá, ale nejpodstatnější je s lidmi mluvit. Takže i v tomto případě se ptát, co by zaměstnanci pomohlo, jakým způsobem je možné najít smysluplný kompromis. Dobře položené otevřené otázky mají velikou sílu a je dobré je využít i v tomto případě,“ radí Vykoupilová. „Vynucený nástup do práce spustí jen rostoucí frustraci a sekundární fluktuaci, protože lidé budou chtít třeba z obavy o zdraví svých blízkých změnit práci,“ dodává Dombrovský.

A na co se připravit jako zaměstnanec? „Pokud pociťujete obavy, navštivte své pracoviště před tím, než začnete pracovat,“ doporučuje psycholožka Zuzana Jochmannová ze společnosti Soulmio, „plánujte – ráno si vizualizujte svůj den, včetně toho, jak se vypořádáte se změnami, pokud vám plán nevyjde.“

Jochmannová také doporučuje, abyste využili opětovné cestování do práce k sebevzdělávání a uspořádávání si myšlenek, tvorbě seznamu úkolů a podobně. Ale hlavně: „Dopřejte si čas na adaptaci – počítejte s tím, že některé věci mohou trvat déle a oslavte i malé milníky, například úkol, který jste úspěšně zvládli,“ radí Jochmannová.

Psychoterapeut a kouč v oblasti HR Milan Pavlíček také upozorňuje na to, že po dlouhé době izolace otupila naše sociální inteligence. „Když sociální dovednosti netrénujeme, tak je ztrácíme. Měli bychom na to myslet a vnitřně se na návrat připravit a vše dávkovat. Lidé, kteří jsou spíše introvertnější, by třeba neměli hned první den v práci vyrazit na nějakou velkou pařbu, na oslavu, že jsou všichni zpět,“ doporučuje Pavlíček. Což bychom vám, vzhledem k platným protiepidemickým opatřením, nedoporučovali tak jako tak.

Příště se dozvíte, jak se znovu soustředit v kanceláři a na co si dát pozor, protože i práce v kanceláři po tak dlouhé době může být fyzicky velmi vyčerpávající.