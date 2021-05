Taky jste se už rozčilovali nebo rozplývali nad e-mailem od šéfa, který psal, „že je načase, abyste se už všichni hezky sešli v práci“? Ano, je to tady, postupný návrat do práce. Není to ale práce, jakou jste znali. Kancelář je nově místem plným nástrah. Nevypovídaní kolegové, šéfové, kterým izolace otupila sociální inteligenci, z home officu si spousta týmů nese konflikty, které se na dálku špatně řešily, ale osobně to bude ještě těžší a do toho vláda pořád neotevřela obchody, a tak nemáte ani co na sebe.

Hospodářské noviny pro vás připravily pomocný manuál, jak návrat do kanceláří zvládnout v klidu a s noblesou. Každý týden budeme přinášet praktické rady, jak se vypořádat s těmi největšími úskalími návratu do nového normálu.

A protože víme, že jste už přesycení hleděním do monitorů. Můžete si radu poslechnout, třeba cestou do práce:

Článek si můžete poslechnout také na platformách Apple Podcasts nebo Spotify.

Ti z vás, kteří už kancelář navštívili, to vědí. Ti, kdo ne, mohou být nemile překvapeni. Prvních několik dní v práci si vyhraďte zhruba polovinu pracovní doby na historky kolegů i ty své. Půl roku jste se viděli on-line a nestihli si nic říct, a přitom je toho tolik! Svatba dcery, zakázaný mejdan, dovolená, kvůli níž jste museli na 20 testů, příběhy z on-line výuky… už teď vás ale výčet nudí? Tak to se máte na co těšit.

„Nechal bych tomu prostor, zároveň bychom ale měli myslet na sebe a mít na vědomí, že nás to bude unavovat. Mít v tom nějakou míru sebekontroly a i ostatní příliš nepřetěžovat,“ doporučuje psychoterapeut zaměřující se na HR Milan Pavlíček ze společnosti Soulmio. Zároveň upozorňuje vedoucí týmů, ať se připraví, že výkonnost bude po návratu do kanceláří krátkodobě nižší.

Jak ale poznat, že už mluvím moc a druhému je to nepříjemné? Koučka Denisa Dědičová doporučuje aplikovat tři pravidla:

1) Zeptejte se, jestli druhá strana má na rozhovor vůbec prostor. „Neruším tě? Máš čas na kafe?“

2) Pokud daný člověk řekne, že ne, tak jeho odpověď respektujte. Neurážejte se, nevzdychejte ani ho nezahrnujte monologem bez ohledu na to, že řekl ne.

3) Buďte empatičtí a sledujte řeč těla dotyčného kolegy. Pokud už má nohu ve dveřích, tak to pravděpodobně znamená, že již potřebuje odejít.

Právě řeč těla nám může prozradit opravdu hodně a ne jen v době po pandemii. Jak ale poznáte, že se s vámi někdo nechce bavit?

„Bude se od vás v průběhu vašeho rozhovoru odklánět (vsedě) a bude se během toho dívat jiným směrem (často ke dveřím nebo oknu). Dávejte také pozor na postavení nohou, je velmi pravděpodobné, že pokud bude chtít kolega konverzaci opustit, bude mít nohy otočené špičkami směrem od vás,“ varuje odborník na body language Ondřej Staněk.

U člověka bez zájmu se také neobjevují klasické náznaky aktivního naslouchání, tedy oční kontakt, přitakávání, otázky, přikyvování a podobně. Ano, mohou se ozývat afirmativní zvuky, ovšem budou znít nezaujatě a bez zápalu.

„Všimněte si také rukou člověka, se kterým hovoříte. Škrábe si kůžičku u nehtů? Vyťukává si prsty rytmus? Otírá si čelo, svírá si lalůček, točí si vlasy? Dotýká se telefonu? Pravděpodobně nastal čas na ukončení konverzace, minimálně vašeho monologu,“ dodává Staněk. Samozřejmě to vše ale předpokládá, že i vy máte určitou míru sebereflexe a chcete vést konverzaci, a ne monolog.

A co dělat, když natrefíte na kecálka? Nebo přijde kolega v nevhodný čas? Odborníci radí: Řekněte mu to. Podle Dědičové je dobré uplatnit základní pravidla asertivity:

Vyslovte pochopení druhé strany, pak jasné stanovisko a nakonec návrh řešení.

Například: „Chápu, že by sis chtěl povídat. Mně lidé už taky chyběli. Bohužel na to však teď nemám čas. Musím tu něco dodělat. Můžeme si ale před odchodem z práce dát na chvíli kafe a pokecat.“

Podobně to vidí i koučka osobního rozvoje Olga Lošťáková, dodává ještě, že pokud to napoprvé nezabere a kolega bude pokračovat v monologu, svoji komunikační strategii neměňte a využijte techniku poškrábané gramodesky: „Jirko, opravdu teď nemůžu, stavím se za tebou.“ Následně přerušte oční kontakt a věnujte se práci. Jirka pochopí, že teď nemůžete. Ničemu neprospěje, pokud se budete snažit Jirkovo vyprávění přetrpět, a přitom mu v duchu nadávat.

Už víte, jak se vyrovnat s nevypovídanými kolegy. Příště vám poradíme, jak návrat do kanceláří provést bezbolestně, a to tak, že budou spokojení šéfové i zaměstnanci.