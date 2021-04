České aerolinie, které jsou od února v insolvenčním řízení, budou muset snížit počet zaměstnanců zhruba na 100. Propouštění se bude týkat neletového personálu. Serveru Seznam Zprávy to řekl spolumajitel skupiny Smartwings Jiří Šimáně. České aerolinie, které do skupiny patří, mají k dispozici už jen dvě letadla, z toho jedno vlastní. Šimáně věří, že firma přečká nejhorší období i díky penězům z plánovaného prodeje nadbytečných emisních povolenek.

Městský soud v Praze v březnu vyhlásil úpadek ČSA. Návrh podal sám dopravce. Insolvenčním správcem jmenoval soud karvinskou společnost Inskol. O budoucnosti firmy by měla rozhodnout červnová schůzka věřitelů. Letecká společnost má dluhy kolem 1,8 miliardy korun.

ČSA byly od konce srpna pod ochranným moratoriem před věřiteli. Vypršelo v závěru února, aerolinky ještě předtím podaly k insolvenčnímu soudu návrh na svou reorganizaci. Jejím cílem je podle firmy záchrana společnosti.

Na začátku roku aerolinky vykazovaly 430 pracovních úvazků, což zahrnovalo i částečné úvazky nebo mateřské dovolené. „Ještě nějaké menší propouštění u neletového personálu bude muset být, abychom se dostali na nějakých 90 až 100 lidí,“ řekl webu Šimáně. Nyní je v ČSA podle něj aktivních „něco přes 100 lidí“.

Jedenasedmdesátiletý podnikatel také v rozhovoru připustil, že měl chuť všeho nechat. Nicméně zůstává předsedou představenstva Smartwings a začíná věřit, že by mateřská společnost mohla krizi překonat. „My si myslíme, že při výrazném utlumení činnosti se můžeme, dejme tomu v příštím roce nebo možná do dvou let, dostat do situace, kdy i firmy, jako jsou ČSA, budou mít opět koho vozit,“ řekl Šimáně.

Pokračování Smartwings a konec ČSA v insolvenčním řízení Šimáně zdůvodnil odlišností obchodního modelu létání firem. „V průběhu roku s covidem se jasně ukázalo, že u Smartwings, kdy jde o létání do letních destinací v kombinaci s pravidelnými linkami a létáním přes zimu v Kanadě a dalších zemích, je ten model životaschopnější, než je u ČSA, kdy jde o létání ‚business-to-consumer‘. Model ČSA je v současné době v nevýhodě, dramaticky totiž ubylo byznysklientely a také těch, kteří se z Evropy přesouvají na delší vzdálenosti,“ popsal Šimáně.

ČSA mají nyní dvě letadla, jedno ve vlastnictví, druhé v nájmu. Smartwings mají čtyři desítky letadel. ČSA má podle Šimáněho připravený návrh zásad reorganizačního plánu a všechno bude záležet na věřitelích. ČSA chtějí primárně udržet lety do Paříže, Amsterdamu, Moskvy, Kyjeva, Stockholmu a některých dalších destinací.

Peníze na provoz mají ČSA získat i prodejem nespotřebovaných emisních povolenek, což by podle webu mohlo vynést až 200 milionů korun. „Abyste mohl povolenky prodat, musíte uskutečnit minimální množství letů a vyprodukovat zákonem požadovaný objem CO 2 . Pokud ho nevyprodukujete, nemáte na povolenky nárok a musíte je ministerstvu životního prostředí vrátit,“ upozornil Šimáně.

Celkové závazky ČSA byly vyčísleny na 1,8 miliardy korun, z toho asi miliardu tvoří dluh vůči cestujícím za neprolétané letenky. „Ta částka bude řádově nižší. Jsou tam také třeba závazky vůči Korean Air či Lufthanse, se kterými jsme schopni jednat a domluvit se na nějakém vzájemně přijatelném řešení,“ řekl webu Šimáně.