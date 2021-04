Finanční skupina PPF a banka Moneta dokončily audit hospodaření, který oběma stranám umožní pokročit v plánu na vytvoření nové bankovní skupiny a stanovit cenu, za kterou tato transakce proběhne. Akcionáři banky pak o plánu budou hlasovat na mimořádné valné hromadě, již by Moneta mohla svolat nejdříve v květnu.

Prověrka, která se označuje právním termínem due diligence, je součástí plánu PPF spojit Monetu s byznysy PPF – s Air Bank, česko‑slovenskou částí splátkové firmy Home Credit a také se start-upem Benxy. Obě strany připravované transakce prověřovaly hospodaření dotčených firem od února. Audit podle zdrojů HN nyní skončil a Moneta a PPF teď pracují na dohodě o ceně, za kterou sloučení proběhne. Tento návrh pak v následujících týdnech předloží akcionářům Monety. Mluvčí Monety Zuzana Filipová informace HN nechtěla komentovat.

PPF přišla s plánem na ovládnutí Monety v lednu. Jeho první část už proběhla: finanční skupina od akcionářů vykoupila část jejich akcií a v Monetě tak navýšila podíl na 28,4 procenta. Pokud by se plán realizoval podle scénáře PPF, vznikl by na trhu druhý největší prodejce spotřebitelských úvěrů se dvěma miliony zákazníků. Mohl by to být vážný konkurent největším bankám, jako jsou ČSOB a Česká spořitelna. PPF by v nové skupině získala kolem 57 procent a případně i více.

Zároveň se ve středu v Praze koná řádná valná hromada akcionářů Monety. Ta ale s připravovanou transakcí nesouvisí a o fúzi se na ní nerozhodne. Na programu je hlavně schválení účetní závěrky banky za minulý rok a rozhodnutí o rozdělení zisku.

Na této valné hromadě se už také odhlasovalo znovuzvolení bývalého centrálního bankéře Miroslava Singera na post místopředsedy dozorčí rady. Singer byl zvolen nadpoloviční většinou hlasů. Právě tento bod se stal zkouškou akcionářských sil. Petrus Advisers, londýnská investiční firma, jež proti fúzi bojuje, neuspěla ve své snaze prosadit svého vlastního zástupce. Petrus Advisers mají v Monetě více než pět procent, jsou tedy jedním z největších akcionářů, a plánované spojení kritizují jako nevýhodné a příliš drahé. Místo Singera chtěli do dozorčí rady britskou právničku a manažerku Nicolou Northwayovou. Kdyby Northwayovou Petrus Advisers do dozorčí rady prosadili, posílilo by to vliv odpůrců plánovaného sloučení.

Valná hromada se koná v konferenčním sále Bethany na pražské Brumlovce. Kvůli protikoronavirovým opatřením má omezenou kapacitu a bude probíhat i on-line.

V následujících týdnech bude klíčové, jak se PPF s Monetou dohodnou na poměru, ve kterém Moneta vymění své akcie za cenné papíry firem PPF. Právě s výměnným poměrem navrženým v lednu mají někteří akcionáři, včetně Petrus Advisers, problém. Podle londýnského akcionáře vychází nákup firem kolem Air Bank pro podílníky Monety draze. Moneta by se prodávala za asi 1,6násobek čistých aktiv, zatímco skupina kolem Air Bank by se prodávala za 2,5násobek. Petrus Advisers hned v lednu vyzvali ostatní akcionáře, aby se proti plánu postavili.