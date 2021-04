Špína, kabely, díry a všude prach. Z prostor, které se nacházejí v právě budovaném plzeňském vědeckotechnického parku TechTower, jsou nadšeni výrobci a vývojáři robotů. Alespoň dle slov Luďka Šantory, ředitele Správy informačních technologií města Plzně, pod kterou projekt spadá. Jedná se o dvoupatrový prostor původní kotelny, ve které došlo k výbuchu. Pro vývojáře se tak naskytlo ideální místo, které jim poskytuje reálné podmínky.

“Každý, kdo ho viděl, nám říká: Nechte nám tam ten bordel, nemalujte to na bílo, nedělejte to hezké, my potřebujeme realitu,“ odhaluje Šantora pozadí jedné z novinek, na kterou se mohou těšit nadšenci robotiky.

Technologické centrum, které se staví v areálu bývalého pivovaru Světovar na Slovanech, je určené pro mladé podnikatele a začínající firmy, které se zaměřují na robotiku, umělou inteligenci, virtuální realitu či drony. Poslední zmiňované mají v Plzni dlouholetou tradici. Celý projekt tak navazuje na úspěšné Centrum Dronet, které je spojeno s aktivitami souvisejícími s bezpilotním létáním.

Dronet se nachází v plzeňské kreativní zóně DEPO2015. Ze studentských nápadů a projektů v něm vznikají nové firmy, a je proto vyhledávaným místem studentů technických oborů středních škol a fakult Západočeské univerzity (ZČU). “Přínosem pro naše studenty je především sama existence takového projektu, týkajícího se atraktivní, úzce zaměřené oblasti, která se dynamicky rozvíjí. Zároveň to je příležitost pro nastartování zajímavé kariéry již během studia,“ zhodnocuje děkan Fakulty aplikovaných věd ZČU Miloš Železný.

Cílem je udržení talentů v regionu

V Plzni již řadu let vzniká ekosystém rozvoje talentů a inspirace k podnikání, ve kterém se děti od útlého věku vedou k technologiím. “Zjistili jsme, že si umíme vychovávat šikovné technicky orientované lidi s velkými dovednostmi. Také jsme ale pochopili, že je potřebujeme udržet v regionu,“ vysvětluje Šantora jeden z impulzů pro vznik TechToweru. “Realita Plzně je, že mladí lidé, kteří tu založí startup, skončí v Praze a my tady v Plzni přijdeme o budoucí firmu se skvělými technologiemi a potenciálem k růstu,“ přidává Šantora důvod, proč by technologický park měl sloužit jako místo, kde se komunita zahrnující inovátory, startupy a vývojáře, protne s investorskou částí.

Cílem projektu je vytvořit prostor, ve kterém získají vybrané inovační společnosti komplexní služby a místo ke svému rozvoji. “Město má vytvořený mechanismus pomoci při zrodu firmy. Umíme startupům pomoci finančně, ale i například s právními záležitostmi,“ říká Šantora. Plzni se již hlásí firmy, které by chtěly v prostorách bývalého pivovaru sídlit.

“Nyní se snažíme nastavit vnitřní kritéria, abychom nebyli zbrklí a nenechali se ovládnout tím, že musíme všechny prostory zaplnit. Chtěli bychom si počkat na ty správné firmy, protože také potřebujeme, aby byly vzorem pro komunitu a aby s ní pracovaly. To je pro nás cennější, než zda budeme mít stoprocentní obsazenost,“ zamýšlí se Šantora.

Lákadlem bude vodní nádrž pro speciální drony

Celé jedno patro bude tvořit klasický coworking, tedy sdílené kancelářské prostory k pronájmu, ve kterých budou mít zájemci k dispozici stůl a počítač. Měsíční ceny nájemného by se měly pohybovat kolem 2500 korun. Město ale počítá s tím, že vybraným projektům tuto moderní formu kanceláří poskytne zdarma.

“Necháme jim prostor, aby se nadechly a začaly reálně fungovat. Projdou si u nás takovou inkubací,“ vypráví Šantora. Firmy ve fázi inkubace se budou na místě setkávat s těmi rozjetými, například v oblasti virtuální reality. “Mlaďoši uvidí, že je tady někdo, kdo tomu rozumí, kdo je globálně úspěšný. Ten někdo pro ně bude fungovat jako mentor, který je dokáže nasměrovat. Pro firmy to zase bude výhodné v tom, že si takhle vyrábí své budoucí zaměstnance,“ vysvětluje Šantora.

V areálu někdejšího pivovaru bude kromě kancelářských prostor, konferenčního sálu, prototypových dílen, soukromé školky a stravovacích prostor i deset metrů hluboká vodní nádrž pro testování robotizovaných systémů určených pro použití pod vodou.

“Chtěli jsme budově vtisknout nějakou unikátnost, proto jsme v prostorách, které by ve své podstatě k ničemu jinému nebyly, protože se tam nedala udělat okna, umístili vodní nádrž,“ říká Šantora. Stavbu nádrže dle jeho slov konzultovali se všemi univerzitami v Čechách.

“V budově bude i krásný prostor v sedmém patře s výhledem na celou Plzeň. Ten měl být původně úplně tou nejdražší kanceláří, ale ve finále jsme ho obětovali a stane se místem, kde budou probíhat jednání s investory,“ vypráví Šantora.

V TechTower budou testovány projekty, které najdou uplatnění v náročných reálných situacích. Testovat zde budou například roboty používané pro odstraňování nevybuchlé válečné munice. “Nebo se zde mohou simulovat případy, kdy se propadne podzemí domu, dojde k uvěznění zvířete v nějaké škvíře a podobně. Tedy činnosti, které by měly vést k tomu, že budou lidské životy méně ohrožené a dojde k co nejmenším škodám,“ je přesvědčený Šantora.

Park se otevře na konci roku 2022

Vědeckotechnický park, který vznikne z přestavby bývalých ležáckých sklepů a správní vily, se v Plzni buduje od prosince 2019. Jeho ostrý provoz by měl být zahájen na přelomu příštího roku a roku 2023. Děkan Miloš Železný od projektu očekává snadnější uplatnění studentů na trhu práce. "Specializované firmy zase budou vědět, kde hledat odborníky pro svůj byznys,“ doplňuje děkan.

Vybudování nového areálu na podporu podnikání na Světovaru by mělo stát podle Evy Barborkové, tiskové mluvčí města Plzně, přes 573 milionů korun. Na rekonstrukci získalo město Plzeň dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši přes 181 milionů korun. „Budovu prvního městského pivovaru strhla armáda, takže dostala do těla, navíc je pod památkovou ochranou. Rekonstrukce je tedy složitější a stojí o trochu víc, protože se musí zachovat památková stopa. Bez dotace by město složitě hledalo finanční zdroje na opravu,“ shrnuje Šantora.