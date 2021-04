Podle senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti) potvrzení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) musí znamenat změnu přístupu bank vůči Agrofertu, které ho úvěrují téměř 40 miliardami korun. „Pokud Evropská komise řekla, že dotace pana premiéra jsou střet zájmů, tak banky těžko mohou spolufinancovat projekty, kde jsou použité evropské dotace,“ řekl HN Wagenknecht. Podle něj se banky jinak dostávají do kolize z evropskou směrnicí proti praní špinavých peněz. „Banka nemůže vést účet společnosti s utajeným majitelem, který protiprávně čerpá dotace na veřejné zakázky,“ dodal v rozhovoru.

HN: Piráti uvádí, že Agrofert od prosince 2017, kdy se stal Andrej Babiš premiérem, neoprávněně čerpal asi 20 miliard korun. Počítáte do toho ale kromě dotací i veřejné zakázky, jimž se audit nevěnuje. To je národní úroveň a Brusel úplně nezajímá.

Nezajímá to konkrétní auditory. Pořád je tu ale evropská směrnice o veřejném zadávání, která definuje zakázaný střet zájmů. Česko ji převzalo do svých zákonů a platí to jak pro dotace, tak pro veřejné zakázky. Není možné to rozdělovat a říkat, že v případě dotací to platí a u veřejných zakázek ne.