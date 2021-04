Lidé se úplně zbláznili do hypoték, a tak banky minulý týden ohlásily nové rekordy. Každý ale nemá na to koupit si rovnou byt, proto jsme se v novém newsletteru podívali na to, jak investovat do nemovitostí i pár stokorun. Minulý týden také mnohé firmy oznámily zdražování svých výrobků, například Coca-Cola. Důvodem jsou rostoucí ceny komodit. Proto jsme zanalyzovali, co to znamená pro akciové trhy.

A do třetice nesmí chybět kryptoměny, které mají za sebou pořádně turbulentní týden. Pro někoho to byl začátek vyfukující se bubliny, pro druhé příležitost k dalšímu nákupu.

Témata tohoto týdne:

Nemovitosti: Harry, jdu do baráku!

Proč se masivně investuje do nemovitostí?

Kdysi platilo pravidlo, že by měl člověk investovat větší část úspor do akcií a menší do dluhopisů. Ty doby už jsou pryč, neboť státní dluhopisy nic nevynáší. A tak začali lidé chápat jako konzervativní složku svého portfolia nemovitosti. I když cena může při krizi klesnout, nemovitost bude pořád stát na svém místě. Když si koupíte akcie a budete mít smůlu, tak během krize firma, která je vydala, zkrachuje a v rukách vám zůstanou bezcenné papíry. Češi jsou co do investic konzervativní národ, proto je nemovitosti přitahují o to víc. České banky v prvním čtvrtletí poskytly hypotéky za téměř sto miliard korun, o polovinu více než ve stejném období loni.

Jak se také svézt jen za pár stovek?

Kdo si chce vzít hypotéku na byt za pět milionů, musí mít standardně už milion korun našetřený. Když bude mít štěstí, stačí mu ke splnění bankovních požadavků půl milionu. Jenže hodně lidí, třeba těch mladých po škole, tolik peněz na účtu opravdu nemá. Zároveň ale nechtějí all-in do akcií. Především to platí u konzervativnějších žen. Proto sahají k nepřímým investicím přes nemovitostní fondy, realitní investiční fondy nebo nově vznikající start-upy.

Co nabízí české start-upy?

V Česku je nabídka poměrně široká. Například start-upy Crofungo a Upvest mají byznysmodel postavený na crowdfundingu developerských úvěrů. Obě společnosti uzavřou smlouvu s developerem a následně svým investorům nabídnou možnost podílet se na financování výstavby konkrétních nemovitostí. Minulý týden spustil svou investiční platformu start-up Investown, který zase nabízí podílet se na výnosech z pronájmů nemovitostí určených k bydlení. A pak je tu třeba start-up Lusq, který kombinuje výnosy z nájmů i nákup nemovitosti, zde je ale potřeba mít už větší obnos peněz.

Jaké výnosy mohu očekávat?

Rozhodně větší než u státních dluhopisů. Crowdfunding developerských úvěrů vynáší od pěti do sedmi procent ročně. Investown na svých aktuálních projektech má výnosnost od čtyř do pěti procent. U Lusqu je stanovení výnosu složitější v závislosti na způsobu investování a výpočtu. Investor si v podstatě kupuje nemovitost na hypotéku s platícím nájemníkem.

Komodity: Neopovažuj se mě pustit!

Proč prudce stoupají ceny komodit?

Ropa, měď nebo například lithium. Ceny některých komodit se od začátku roku citelně zvyšují. K takovému vývoji přispívá postupné obnovení ekonomické aktivity ve světě, a to především v Číně. Pokračující vakcinace vnáší na trhy optimismus, že pandemie brzy skončí, a dostatek volných peněz od centrálních bank podporuje investice i do komodit. K růstu cen průmyslových kovů pak přispívají plány omezit skleníkové plyny a přejít na bezemisní model ekonomik. Lithium nebo třeba kobalt tak budou hrát významnou roli v zeleném hospodářství, neboť se z nich vyrábí elektrické baterie. V neposlední řadě investoři vidí v nákupu komodit šanci, jak ochránit své peníze proti očekávanému růstu cen.

Má smysl do nich teď investovat?

Analytici začínají hovořit o začátku komoditního supercyklu, tedy období dlouhodobě rostoucích cen. Pokud ale chcete investovat do komodit, je třeba rozlišovat jejich jednotlivé druhy. Zatímco ropa zdražila od začátku roku zhruba o třetinu, ve zbytku letoška by již její cena neměla významně růst. Naproti tomu průmyslové kovy by mohly růst i nadále, když volání po bezemisní ekonomice bude pravděpodobně sílit. Zvyšují se ceny i samotné elektřiny, za kterými stojí především zdražování emisních povolenek. Tento trend by měl pokračovat i nadále. Investoři sázejí také na žlutý kov. Poptávka po zlatě by mohla růst především tehdy, pokud se trh přesvědčí, že období vyšší inflace nebude pouze krátkodobé.

Co to znamená pro akciový trh?

Rostoucí ceny některých komodit představují alternativní možnost zhodnocení peněz. Především ale poskytují nápovědu, jak by se v budoucnu mohly vyvíjet ceny. Zdražování komodit, jako je například ropa, se již projevuje v cenách průmyslových výrobců. Výrobní faktory se stávají dražšími, a tak lze očekávat, že výrobci budou přenášet zvýšené náklady i do konečných cen. Jenže vyšší inflace se trhy obvykle obávají. To proto, že centrální banky obvykle přistupují k utahování měnových kohoutků. Zatímco růst úrokových sazeb nahrává státním dluhopisům, akcie ohrožuje. A to zejména ty předražené.

Kterým akciím se bude dařit nejvíce?

Vyšší ceny komodit nahrávají firmám, které podnikají v těžebním a energetickém průmyslu. I proto dubnová analýza investiční společnosti Morningstar doporučuje nakupovat akcie právě těchto firem. Analytici vybírají relativně levné tituly, které by mohly i v budoucnu přinášet vcelku slušné dividendové výnosy. Mezi takové patří třeba ExxonMobil, Chevron nebo EOG Resources. Poslední ze zmíněných představuje jednu z méně známých firem, která se zabývá průzkumem uhlovodíků. Z dalších „zelených akcií“ pak někteří investoři doporučují třeba společnost Brookfield Renewable. Ta je jednou z největších veřejně obchodovaných společností v oblasti obnovitelných zdrojů na světě.

Bitcoin: Je to dobrý, klesá!



Proč zažil bitcoin tak výrazný propad?

Minulý týden se bitcoin propadl ze svého vrcholu až o čtvrtinu, což je i na tuto kryptoměnu poměrně výrazný propad. Podle analytiků šlo o reakci na zveřejnění plánu amerického prezidenta Joea Bidena razantně zvýšit kapitálové daně pro 0,3 procenta nejbohatších Američanů, a to rovnou z 20 na 39,6 procenta. Hrozba vyšších daní má za následek očekávání, že se bohatí Američané rozhodnou realizovat své zisky ať již z kryptoměn, nebo akcií a začnou prodávat. Ve chvíli, kdy takováto zpráva přijde a dojde k propadu, začnou se uzavírat pozice spekulantům na další růst bitcoinu, což vede k dalšímu propadu, a tak se šok zesiluje.

Proč bitcoin už zase roste?

Každý šok většinou odezní. Lidé si v tomto případě uvědomili, že Bidenův návrh alespoň v této podobě nemá moc velkou šanci projít americkým Kongresem. Cena bitcoinu pod hranicí 50 tisíc dolarů se tak záhy stala lákavou příležitostí nakoupit ve slevě. Bitcoin i další kryptoměny proto započaly nový týden výrazným růstem. Usuzovat z toho o zažehnání dalších propadů by ale bylo mylné.

Bude bitcoin růst dlouhodobě?

Kam se bude vyvíjet cena bitcoinu, nebo dokonce celý trh s kryptoměnami v následujících dnech, týdnech, měsících a letech, neví nikdo. Lze pouze sledovat pozitivní a negativní zprávy a analyzovat jejich dlouhodobý dopad. Například uzavření jedné z tureckých kryptoburz v minulém týdnu znamená, že její klienti možná přijdou o všechny své prostředky. Z dlouhodobého hlediska je to ale spíš ponaučení, že na burzovní peněžence si nechávají větší sumy kryptoměn jen blázni. Pozitivní zprávou je umožnění nakupovat bitcoin ze strany americké mobilní platební služby Venmo, kterou vlastní PayPal. Pozitivní je také ohlášení přijímání plateb v bitcoinech za své služby, což oznámil start-up WeWork. Spekuluje se, že by tento týden mohl nákup bitcoinu oznámit některý z technologických gigantů, na jejichž hospodářské výsledky za poslední čtvrtletí se čeká.

Co se bude dít tento týden?

Úterý přinese výsledky měření optimismu amerických spotřebitelů a očekává se nárůst. Vystoupí japonští centrální bankéři. Finanční výsledky zveřejní Microsoft, AMD nebo Visa.

Středa bude v režii americké a evropské centrální banky. Představitelé obou vystoupí s projevy. Americká bude rozhodovat o úrokových sazbách. Finanční výsledky zveřejní Facebook, Apple, eBay, Boeing, Spotify, Qualcomm i Shopify.

Čtvrtek odhalí vývoj německé nezaměstnanosti v dubnu a vývoj americké ekonomiky v prvním čtvrtletí. Očekává se zhoršení situace v čínském zpracovatelském průmyslu. Finanční výsledky zveřejní Amazon, MC Donald’s, Gilead, Twitter nebo Merck.

Pátek přinese údaje o dubnové inflaci v eurozóně, očekává se meziroční zrychlení na 1,6 procenta. Finanční výsledky zveřejní AstraZeneca nebo Exxonmobil.

Co stojí za to neminout?

Investor a počítačový mág Paul Graham si položil zásadní otázku, a to jak dnes lidé vůbec bohatnou? Vychází mu zajímavý vzorec.

Zajímavý pohled na úpisy akcií na burzy přináší server Corporate.nordea.com, který si ve své analýze všímá rekordního počtu IPO v minulém roce a stejného trendu v letošním. Růst nabídky nových akcií se možná krásně vyrovná růstu nabídky levných peněz, které na akciové trhy z centrálních bank míří.

Už asi každý četl o tom, že obří spotřeba bitcoinu je pro přírodu ve skutečnosti dobrá zpráva, nepříjemné je, že to tvrdí hlavně „nezávislé“ analýzy firem, které samy v bitcoinu peníze mají. Ve Financial Times se na to podívali blíže.

Pro řadu investorů nejsou v době informačních technologií akcie železnic dost sexy, přitom třeba v případě Kansas City Southern vzrostl kurz od začátku roku o polovinu.

