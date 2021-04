V posledních letech už se stalo folklórem investovat do technologických firem, které slibují dravost a růst, ale zisky pořád nikde. Na trhu lze přitom najít společnosti, které rychle rostou, mají solidní potenciál a zároveň to nejsou slibotechny a zisk už generují. V novém investičním newsletteru jsme se proto podívali na vstup kryptoburzy Coinbase na akciovou burzu.

Také jsme zabrousili do byznysu asistované reprodukce, protože podle expertů bude neplodných párů rychle přibývat. Tak proč se nepodívat, kdo na tom průšvihu nejspíš solidně vydělá a jak se svézt také.

Coinbase: přelomový vstup na burzu

Na burze lze nyní pořídit nejen akcie akciových burz, ale i prvních kryptoměnových. Foto: Imgflip

Co je na tom přelomového?

Coinbase je největší burza pro obchodování s kryptoměnami ve Spojených státech, na které se denně zobchodují digitální měny za miliardy dolarů. S akciemi Coinbase se minulou středu začalo obchodovat na akciovém trhu Nasdaq, a to vedle takových firem, jako jsou Tesla, Apple, Google či Netflix. K závěru minulého týdne byla tržní hodnota společnosti přibližně 63 miliard dolarů. To bylo pouze o čtyři miliardy méně než hodnota Intercontinental Exchange, burzovní skupiny, pod kterou spadá mnohem slavnější a starší burza New York Stock Exchange (NYSE).

Proč mě to má zajímat?

Experti označují zahájení obchodování s akciemi Coinbase na burze Nasdaq za významný milník pro kryptoměnový trh, který byl ještě před pár lety záležitostí hlavně nadšenců. To se začalo v posledních dvanácti měsících výrazně měnit. O digitální aktiva, jako jsou bitcoin či ethereum, se začaly více zajímat významné banky a fondy. Jde o instituce jako Fidelity, Goldman Sachs, Morgan Stanley či Guggenheim. Kromě toho do bitcoinu investovala volné peníze i automobilka Tesla. Nákup v hodnotě 1,5 miliardy dolarů uskutečnila v únoru právě prostřednictvím burzy Coinbase.

Je Coinbase jen další slibotechna?

Není. Přestože kladné hospodaření nebývá u mladých technologických firem zvykem, Coinbase loni dosáhla zisku po zdanění ve výši 322 milionů dolarů. Tržby byly 1,3 miliardy dolarů. Letos mají být čísla mnohem vyšší. Jen za první tři měsíce tohoto roku by měl čistý zisk podle předběžných odhadů dosáhnout až 800 milionů dolarů a tržby se blížit dvěma miliardám. Důvodem je rostoucí zájem investorů a spekulantů o kryptoměny. Silná poptávka mimo jiné letos vyhnala na rekordní úrovně cenu bitcoinu. Ten se v minulém týdnu obchodoval i za více než 60 tisíc dolarů. Ještě loni v září přitom byl kurz jen okolo 10 tisíc. Analytici ale varují, že hospodaření Coinbase je hodně závislé na objemech obchodů. Pokud začnou ceny bitcoinu a dalších kryptoměn padat, povede to k nižším objemům obchodů, a tedy i k nižším příjmům z poplatků za zprostředkované obchody.

Dá se investovat do akcií jiných kryptoměnových burz?

Zatím ne, ale brzy by se to mohlo změnit. Uvedení svých akcií na veřejné akciové trhy plánuje americká burza Bakkt.

Podobný krok zvažuje také společnost Kraken, jeden z hlavních rivalů Coinbase na americkém trhu.

Vytrženo z kontextu

„Vždy mě pobaví, když burza jde na burzu. Coinbase rozhodně není tradiční korporace – firma například definitivně opustila svoji kancelářskou centrálu. Skutečně vhodný příspěvek k uvažování o všeobecné decentralizaci světa i financí, nemyslíte? Ještě více mě zaujalo, že kryptofanoušci a původní akcionáři Coinbase začali prodávat své podíly v kryptofirmě a získali za ně tolik opovrhované nekryté peníze!“

Jaroslav Vybíral, hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management

Většina dětí bude ze zkumavky

Spermií ubývá, a navíc neustále klesá jejich kvalita. Foto: Funnyjunk

Kdo něco tak zásadního tvrdí?

Během posledních čtyřiceti let se průměrná mužská zásoba spermií propadla přibližně o polovinu. Kdyby snižování počtu spermií pokračovalo stejným tempem, budou muži na Západě v roce 2045 de facto neplodní. Expertka na plodnost Shanna Swanová sice apokalypsu, kdy se nebudou rodit děti, neočekává, zároveň ale ve své knize Countdown dochází k závěru, že nic nenaznačuje tomu, že by se měl trend změnit. Hlavním viníkem jsou podle ní chemikálie, které negativně ovlivňují lidské hormony. Lze proto očekávat, že v budoucnu bude většina dětí ze zkumavky.

Co když je to zbytečné strašení?

Swanová rozhodně není sama, kdo varuje před spermokrizí. Představte si ale scénář, kdy se Swanová úplně mýlí a zmiňované chemické látky nemají na plodnost mužů a žen žádný negativní vliv. Ostatní faktory snižující plodnost ale zůstávají. S vyšším věkem plodnost klesá přirozeně a lidé si pořizují děti ve stále vyšším věku. Zaměstnání se stávají sedavějšími a platí, že přibývá lidí s nadváhou. Obojí má na plodnost negativní vliv. Z takové rovnice vyplývá, že ať má Swanová pravdu, nebo ne, umělé oplodnění bude vyhledávat stále více párů. Nedá se asi očekávat, že by se lidé masově rozhodli, že nechtějí děti.

Co si z toho mohu odnést pro sebe?

Pokud jste ve věku, kdy toužíte po rodině a její založení odkládáte, ať již z jakéhokoliv důvodu, můžete využít studii a pokusit se vyhýbat rizikům, která ohrožují vaši plodnost. Lidé usilující o zplození dítěte by neměli dle Swanové ohřívat jídlo v plastech nebo jíst z plastu. Oběma pohlavím také škodí nadváha, kouření, marihuana a pravděpodobně i alkohol. Muži by se měli vyvarovat jízdě na kole a ženy si dát pozor, jaké aplikace ke sledování ovulačního cyklu si stahují.

Jak na tom vydělat peníze?

Na celou věc se lze dívat i z jiné stránky. Když poroste poptávka po umělém oplodnění, bude se dařit klinikám, které takové služby poskytují. A zajímavé firmy jsou po celém světě. Třeba americká firma Progyny má v portfoliu na 600 klinik a zajímavý byznys model. Spolupracuje se zaměstnavateli a své služby nabízí jejich zaměstnancům jako benefit. Aktuálně tak obsluhuje přes dva miliony lidí. A jedna velmi dobrá zpráva: společnost generuje už teď solidní zisk.

Co se bude tento týden dít na trzích?

Úterý bude na ekonomické indikátory poměrně chudé. Velká Británie zveřejní čísla ukazující, jak rostly v lednu příjmy zaměstnanců. Výsledek nad očekávání podporuje posilování libry. Naopak nudné úterý rozhodně nebude z pohledu financí, neboť se investoři dočkají výsledků hospodaření za Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble a Interactive Brokers.

Středa přinese údaje o britské inflaci za březen, vystoupí tamní centrální bankéři. Spojené státy už tradičně zveřejní vývoj zásob ropy. Finanční výsledky zveřejní Verizon a Nasdaq.

Čtvrtek bude patřit eurozóně, neboť se Evropská centrální banka rozhodne o dalším směřování měnové politiky. Ve Spojených státech minulý týden pozitivně překvapil pokles počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, tak snad to dopadne podobně i tentokrát. Výsledky zveřejní Intel a AT&T.

Pátek přinese pravděpodobně zhoršení situace ve zpracovatelském průmyslu v Německu. Pracovní týden skončí zveřejněním výsledků Honeywellu a American Expressu.

Co stojí za to neminout?

Čínský akciový trh, který patří k největším na světě, si od poloviny února prošel korekcí. Hlavní index burz v Šanghaji a Šenčenu klesl za dva měsíce o 13 procent, a to i přes rychlý růst čínské ekonomiky. Důvody a také další výhled rozebírá list Nikkei Asia.

Cena stavebního dříví vyletěla na chicagské burze do rekordních výšin. Tisíc palubních stop se k závěru minulého týdne obchodovalo za více než 1200 dolarů. Hlavním důvodem je silná poptávka Američanů po nových domech a také zájem o renovace.

Hodnota aktiv, která spravuje pro své investory americká finanční skupiny BlackRock, dosáhla k 31. březnu poprvé v historii hranice devíti bilionů dolarů. To dělá z BlackRock největšího správce majetku na světě.

Jack Ma, jeden z nejbohatších Číňanů, je od podzimu v nemilosti u nejvyššího komunistického vedení země. Důvody rozebírá deník Nikkei Asia. Článek na toto téma přinesl ve víkendovém vydání také list Financial Times (paywall).

Americký prezident Joe Biden navrhuje změny v mezinárodním systému zdanění nadnárodních korporací, ne všechny návrhy se však líbí české vládě.

