Víkendové rozhodnutí o vypovězení 18 ruských diplomatů z Česka způsobilo těžkou hlavu řadě manažerů. Rusko sice není z pohledu statistik exportu pro českou ekonomiku významné a loni tam mířilo zboží za necelých 99 miliard korun, což je jen o několik miliard více než do mnohem menší Belgie. Na druhou stranu, pro část českých firem ruský trh naopak stále patří k těm významným a další politizace jejich byznysu je ohrožuje. A tyto podniky se obávají, jaká bude ruská reakce.

„Je to likvidační. Byznys v Rusku pro nás skončil,“ řekl HN Jiří Kovář, člen představenstva brněnské společnosti UNIS, která se zabývá inženýringem v petrochemii. Podle Kováře je nyní v ohrožení nejméně jedna dodávka pro ropný průmysl asi za miliardu rublů (necelých 300 milionů korun). UNIS řeší vliv politiky na svůj byznys už několik let. Projevuje se to mimo jiné tím, že je firma v očích ruských zákazníků méně spolehlivým partnerem, protože nemají jistotu, že často několikaleté kontrakty dodrží – třeba kvůli obtížím při získávání licencí pro vývoz komponentů. Místo velkých, několikaletých projektů s vyšší marží tak UNIS získává dílčí kontrakty trvající jeden rok, které jsou zase méně ziskové.