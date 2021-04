Poklidná rakouská metropole na modrém Dunaji může začít vyhlížet byznysové vzrušení. V pátek vídeňská realitní skupina Immofinanz, která je číslo tři až čtyři na celém rakouském trhu, oznámila změnu v akcionářské struktuře. Podíl ve výši 8,38 procenta získal přes firmu Mountfort Investments třiadvacetiletý Radovan Patrick Vítek, syn třetího nejbohatšího Čecha a realitního magnáta Radovana Vítka. Mladý muž, který se od svého otce už několik let učí realitnímu řemeslu, tak poprvé vyrazil sám do akce.

„Na základě mé analýzy nabízí Immofinanz vynikající hodnotu vzhledem k ceně akcií a kvalitě aktiv,“ uvedl Vítek junior pro Hospodářské noviny. Podíl získal od jiného českého miliardáře Tomáše Krska, který do rakouské realitní firmy oslabené covidovými dopady a nejasným vedením vstoupil loni v létě. Tehdy byla cena akcie Immofinanz, jež se obchoduje na vídeňské burze, kolem 16 eur, dnes je o dvě eura výš. Krsek tak na transakci vydělal, byť přesná cena obchodu nebyla oznámena. Je pravděpodobné, že vzhledem k tržní kapitalizaci a prémii za větší balík akcií platil Patrick Vítek něco přes pět miliard korun. Kde na to vzal? Podle svých slov mnoho let investoval do budování svého portfolia a jde také o rodinné peníze.