To, co poradci a banky nedokázali za více než deset let snažení, zvládl za pár měsíců virus a jedna hloupá nehoda. Čeští byznysmeni si uvědomili, že nejsou věční. Téma nástupnictví, předávání firem a profesionálního řízení dostalo po třiceti letech od revoluce poprvé ostrý obraz. Rychle, bolestivě a nakonec šokem. Citlivé a těžké téma, které se nemusí týkat hned smrti, ale třeba jen předání vedení (což je pro některé byznysmeny ovšem totéž), už není pouze mediální šum a naléhání expertů větřících fíčko za poradenství. Je to věc, která se mezi majiteli českých firem naplno řeší.

„Mnoho z nich ztratilo kamarády nebo mají v okolí někoho, komu covid hodně vzal. Připomnělo jim to fakt, že smrt si nevybírá, že bere, kdo je na řadě,“ říká žena, která tuzemskému top byznysu pomáhá v rámci své profese vyřizovat i nejsoukromější věci. „Tahle doba jim zároveň dala čas se zamyslet. První lockdown byli určitě s rodinou, hodně si vyříkali, pročistili, mnoho jim došlo,“ dodává.

Roste tak poptávka po právních službách, poradenství ohledně „family office“, tedy struktur spravujících rodinné jmění a vymýšlení způsobů profesionálního řízení. A jen tak to nepřestane. S uvolňováním lockdownu spíše naopak, rozmyšlené věci se začnou skutečně dotahovat a zároveň mohou následky covidu urychlit uvažování celého českého byznysu. K lepšímu. Jestliže se v západní Evropě budují bez přerušení rodinné skupiny od druhé světové války (a v USA ještě déle), Česko je nejčastěji v učební fázi předávání z první na druhou generaci. Nejde přitom jen o následnictví, ale také o kultivaci samotných majitelů ve vztahu k penězům, svému týmu, celému okolí.

Do této situace pak vrazila zpráva o smrtelné nehodě šestapadesátiletého Petra Kellnera. Tady by šlo napsat něco ve smyslu: „Jestli to do té doby někomu ještě nedošlo, tehdy se zastavil a zamyslel.“ I když uberu na dramatičnosti, tak nečekaná smrt nejbohatšího Čecha myšlenky majitelů firem dál směřuje. Debata o tom, co PK ještě mohl stihnout a nestihl, nebo jaký je a mohl být za mnoho let jeho odkaz, pokud by žil, se rozjela vzápětí. Použiji slova privátní bankéřky na adresu tragických událostí posledních měsíců a českých byznysmenů: „Trochu nám dospěli, no.“

