Vedení hutního podniku Liberty Ostrava slíbilo, že nezapůjčí emisní povolenky rumunské sesterské firmě. V Ostravě to v pátek po jednání s vedením společnosti řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vlastník, skupina GFG Alliance o vyvedení povolenek před časem požádala. Povolenkami hutní společnost chtěla financovat svou modernizaci. Odbory LO pak i v té souvislosti vyhlásily stávkovou pohotovost související i s hospodářskou situací mateřské firmy. Stávková pohotovost potrvá podle odborů nejméně do konce dubna. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka má huť povolenky za 5,6 miliardy korun.

„Tady byl úmysl půjčit emisní povolenky, které jsou aktivem firmy, rumunské sestře. Nám se to nelíbí. Důrazně jsme požádali vedení, že si to nepřejeme. Skupina nekonsoliduje, takže neznáme transakce v rámci skupiny. Když investor vstupoval, slíbil, že bude investovat. Na tom trváme,“ řekl Babiš po jednání s vedením firmy novinářům. „Firmě se daří. Jde o to, aby to, co vydělala, zůstalo v Čechách. Aby tyto peníze, i ve formě emisních povolenek, neodcházely do zahraničí,“ řekl.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vlastní ostravská huť povolenky v hodnotě okolo 5,6 miliardy korun. „Povolenky vnímáme jako dlouhodobé aktivum, mohou sloužit jako zdroj pro budoucí investice nebo jako hotovostní pojistka, kdyby se společnost dostala do problémů. Pokud zůstanou povolenky, je zde předpoklad, že společnost může fungovat,“ řekl Havlíček.

Slib jako důležitý pokrok vnímají i odboráři. „Stávkovou pohotovost prozatím necháme. Kritický termín pro vyvedení povolenek je do konce dubna. Do konce dubna stávkovou pohotovost necháme. Pokud se pak potvrdí vše, co zde bylo řečeno, tak ji zrušíme,“ řekl novinářům předseda základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika Petr Slanina.

Už dříve uvedl, že zapůjčení povolenek rumunské huti v Galati patřící do skupiny Liberty Steel odbory odmítají. „Podle informací ve světových médiích nedisponuje rumunská huť aktuálně žádnými emisními povolenkami, neboť v loňském roce prodala povolenky v objemu 100 milionů eur, přičemž v dubnu musí odevzdat povolenky v potřebné výši,“ uvedli odboráři.

Ostravská huť v minulých letech emisní povolenky šetřila a chce je využít k financování nezbytné modernizace huti, především k výstavbě hybridních pecí v ocelárně a k pořízení modernějších technologií pro válcovny. „Využití emisních povolenek pro modernizaci huti je navíc součástí dohody skupiny Liberty s naší organizací, uzavřené v době koupě,“ uvedli odboráři.

LO je od roku 2019 součástí Liberty Steel Group z globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Greensill Capital, stěžejní financující instituce GFG, vyhlásil na začátku minulého měsíce insolvenci. Gupta pak neúspěšně požádal britskou vládu o podporu 170 milionů liber (5,2 miliardy korun).

Podle Slaniny se firmě ale daří, ke dnu ji táhnou jen problémy kolem skupiny. Potvrzují to i výsledky hospodaření za první čtvrtletí, kdy společnosti vzrostla výroba meziročně o 20 procent. V období od 1. ledna do 31. března dodala více než 550 tisíc tun ocelových výrobků. Objem výroby oceli v lednu i březnu přesáhl 200 tisíc tun, což byla nejvyšší měsíční výroba od roku 2016. Ocelářství je ale od roku 2019 kvůli koronaviru v hlubokém propadu.