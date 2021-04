V posledním roce se v Česku vzedmula vlna zájmu o investování do akcií na vlastní pěst. Potvrzují to banky, brokeři i další investiční platformy, do nichž proudí miliardy korun. Možnost investovat za sebe je pro lidi lákavá, kromě nižší nákladovosti co do poplatků je přitahuje i možnost vzdělávat se a samozřejmě také adrenalin.

Pokud máte peníze, které si můžete dovolit ztratit, preferujete pasivní příjem, chcete investovat v horizontu delším než 15 let a zároveň se chcete vzdělávat, pak je pro vás naše příručka Jak investovat do akcií ideálním startem. Jestli něco z předešlého neplatí, pak se do vlastního nákupu akcií nepouštějte.

Investování na vlastní pěst vás musí hlavně bavit, a to přesto, že se určitě i nejednou spálíte.

V e-knize se dočtete:

Jak se přimět k investování – jak přemluvit nejen sebe, pokud ještě váháte

Jak se v investování neutopit – jakou zvolit investiční strategii

Jak poznat dobrou akcii – jak hledat akcie v souladu s vybranou strategií dle finančních ukazatelů

Jak hledat dobré akcie – recenze portálů, přes které je vyhledávat

Jak na to jde Radovan Vávra – rozhovor zaměřený na výběr akcií

Jak provést analýzu vybrané akcie – analýza vybrané akcie v praxi

Jak nebýt kořistí vlastního ega – jak si dát pozor na nástrahy našeho mozku

Jak a u koho akcie nakoupit – recenze brokerských, bankovních a jiných platforem

Jak na zdanění nejen akcií a dividend – jak krok za krokem vyplnit daňové přiznání v roce 2021

