Čínská ekonomika se během prvních tří měsíců letošního roku zvětšila o 18 procent. K prudkému růstu přispěla nízká srovnávací základna ze začátku loňska, kdy se Čína potýkala s vrcholem pandemie. Její růst má ale dlouhodobý charakter. Podle amerického prezidenta Joea Bidena je cílem Číny stát se nejbohatší a nejmocnější ekonomikou světa. „To se ale pod mým dohledem nestane,“ uvedl Biden na jedné ze svých prvních tiskových konferencí v roli hlavy státu. Podle výpočtů britské analytické společnosti Centre for Economics and Business Research by tak Biden musel opustit prezidentské křeslo po prvním volebním období, aby svůj slib naplnil. Analytici odhadují, že Čína se stane největší světovou ekonomikou již v roce 2028.

„Otázka prvenství je však poněkud komplikovaná,“ říká Vilém Semerák, který působí jako ekonom výzkumné instituce CERGE. Pro tyto účely totiž existují minimálně tři základní ukazatelé. Výše zmiňovaná studie britské instituce počítá s takzvaným HDP v běžných cenách. To představuje celkovou hodnotu zboží a služeb vytvořených na daném území obvykle během jednoho roku. A zatímco tak ještě v roce 2010 dosahoval rozdíl mezi čínskou a americkou produkcí kolem devíti bilionů dolarů, loni to bylo šest bilionů.