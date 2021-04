Potravinové kvóty, které by supermarketům diktovaly, kolik českých vajec, mléka či zmrzliny musí svým zákazníkům prodat, nakonec platit nezačnou. Návrh na jejich zavedení už před měsícem odmítli senátoři, jejich verzi v úterý podpořili také poslanci. Novela zákona o potravinách, která řeší především kvalitu dvojích potravin, tak nakonec prošla bez regulace, kterou kritizovali především zástupci obchodů a již senátoři označili za paskvil.

Původní návrh, který sněmovna schválila před čtyřmi měsíci, počítal s tím, že by obchody musely už od příštího roku zajistit, aby u nich lidé nakupovali alespoň 55 procent českých potravin. Do roku 2028 měla kvóta narůst až na 73 procent. Regulace by se týkala obchodů s prodejní plochou alespoň 400 metrů čtverečních.