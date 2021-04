Miliardář Ondřej Vlček spolu se svou manželkou Katarínou koupili usedlost Cibulka na Praze 5. Našli tak místo pro již dříve avizovaný záměr vybudovat v Česku specializovaný dětský hospic. Investice do obnovy zdevastovaného statku odhadují na přibližně 300 milionů korun. S informací přišla Česká televize v pořadu 168 hodin.

„Chceme postavit dětský hospic a paliativní centrum. Dává mi to větší smysl než mít 15 Porsche v garáži,“ řekl ředitel firmy Avast Ondřej Vlček, když s manželkou letos v březnu ohlásili vznik své rodinné nadace. Ta do péče o vážně nemocné děti vloží 1,5 miliardy korun, které si Vlček vydělal coby šéf a akcionář antivirového Avastu. Pro jeho ženu je stavba nového hospicu důležitá už proto, že sama v jednom jako lékařka pracuje.

„Máme z čeho dávat. Neberu to tak, že by šlo o nějakou oběť a že se zbavujeme peněz. Je to způsob, jak je můžeme smysluplně využít. Částka se odvíjí od toho, co nám bylo s manželem dáno. Proto je tak vysoká,“ uvedl Katarína Vlčková nedávno v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Usedlost Cibulka se nachází v Košířích a její historie sahá až do 14. století. Do současné podoby empírového zámečku byla přestavěna na počátku 19. století, ale poslední desítky let chátrala. Až do roku 2015 byla také symbolem squatterů, kteří ji obývali. Tehdy proti nim zasáhla policie.

Manželé Vlčkovi v České televizi zmínili, že budou chtít areál nejen rekonstruovat, ale zároveň zase otevřít okolí jako místo setkávání lidí. Milovník vína Ondřej Vlček žertoval také o tamních dobrých sklepeních.