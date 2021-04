Uplynulý rok se tisíce Čechů pustily do investování. Do akcií, kryptoměn, opcí nebo půjček na bázi Zonky přitekly miliardy korun. Investoři by ale neměli zapomenout, že i výnosy z těchto investic se musí zpravidla danit, ať již jsou z Revolutu nebo jiné investiční platformy. Stejně jako na akcie nebo kryptoměny nesmí investor opomenout uvedení příjmů z dividend. Pokud to neudělá a berní úřad na něj přijde, čeká ho pořádné penále.

Na základě velkého zájmu čtenářů přinášíme e-knihu, jejíž součástí je podrobný návod, co kam napsat do daňového přiznání, pokud je člověk jen občasným investorem, nepodniká a nejde o jeho soustavnou činnost. Čas k podání daňového přiznání bez sankcí vyprší třetího května, v případě elektronické podoby prvního června.

E-kniha Jak investovat do akcií je praktickým průvodcem pro drobného investora, který se na burzu pouští sám za sebe.

V e-knize se dočtete:

Jak se přimět k investování – jak přemluvit nejen sebe, pokud ještě váháte

Jak se v investování neutopit – jakou zvolit investiční strategii

Jak poznat dobrou akcii – jak hledat akcie v souladu s vybranou strategií dle finančních ukazatelů

Jak hledat dobré akcie – recenze portálů, přes které je vyhledávat

Jak na to jde Radovan Vávra – rozhovor zaměřený na výběr akcií

Jak provést analýzu vybrané akcie – analýza vybrané akcie v praxi

Jak nebýt kořistí vlastního ega – jak si dát pozor na nástrahy našeho mozku

Jak a u koho akcie nakoupit – recenze brokerských, bankovních a jiných platforem

Jak na zdanění nejen akcií a dividend – jak krok za krokem vyplnit daňové přiznání v roce 2021

