Půl roku před volbami přebírá české zdravotnictví nový ministr. Už čtvrtý od příchodu koronavirové nákazy počátkem loňského roku. Jana Blatného střídá Petr Arenberger, oba nominovalo hnutí ANO. Přestože se poslanci, kteří v medicíně působí, shodují, že je to zkušený lékař a schopný manažer, výměně nerozumí. „Myslel jsem, že profesor Arenberger je chytrý a slušný člověk, nechápu, proč do toho šel. Je to podobné jako dělat ministra ve vládě Milouše Jakeše,“ přirovnal situaci k éře někdejšího komunistického Československa člen sněmovního výboru pro zdravotnictví a lékař Vlastimil Válek (TOP 09).

Na mysli tím má především marnou snahu Blatného být nepolitickým ministrem a rozhodovat podle vlastní odbornosti a přesných dat. „Je naprostá chiméra, když někdo tvrdí, že není politický ministr. To lze jen v úřednické vládě. Tohle je politická vláda. Pokud je nominovaný politickou stranou, musí prezentovat tuto stranu,“ zdůraznil Válek.