Velké americké firmy se bojí vyšších daní. Už během předvolební kampaně mluvil současný prezident Joe Biden o tom, že by chtěl pro státní rozpočet ukrojit víc z firemních zisků. A teď to vypadá, že svoje sliby splní. Kongres mu schválil skoro dvoubilionový balík (zhruba 44 bilionů korun) na pomoc americké ekonomice. A tuhle nemalou částku je potřeba někde vzít. Mimo jiné i u firem, jejichž akcie patří do nejznámějšího akciového indexu S&P 500. Jejich zisky by se tak měly zkrátit asi o desetinu. „To však nutně neznamená, že o stejnou výši poklesnou i ceny akcií,“ říká akciový analytik České spořitelny Jan Šafránek.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.