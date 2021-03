Nápis, který již z dálky signalizuje, že se na jednom z nejlépe dochovaných středověkých hradů v České republice staví, již za pět měsíců zmizí. V srpnu by měla skončit rekonstrukce hradu Kost zasazeného v malebném údolí Českého ráje, která začala v roce 2019. Nyní je dokončena přibližně ze čtyř pětin.

“Ještě nám zbývá zrekonstruovat západní část Vartemberského paláce a necelou polovinu ploch nádvoří,“ informuje o aktuálním stavu prací správce hradu Jan Macháček. Položení čedičové dlažby, která se zde nacházela již v 19. století, završí stamilionovou investici, na níž se podílí téměř 75 miliony korun Evropská unie, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

“Díky dotaci jsme mohli provést takto rozsáhlou rekonstrukci a vyřešit hlavní bolístku hradu, odvodnění horního areálu,“ říká kastelán. O odvodnění se zde přitom již několikrát pokoušeli. Až doposud se ale nejednalo o komplexní řešení, a tak problém s dešťovou vodou, způsobující nestabilitu skalního masivu, přetrvával. Vše komplikovala i skutečnost, že Kost stojí na pískovci, který je zároveň jejím stavebním materiálem. “Je to jeden z měkčích kamenů, pro který je tato přirozená eroze až příliš rychlá,“ potvrzuje správce Macháček.

Hrad je o století starší

Kromě vyřešení problémů, se kterými se hrad dlouhodobě potýkal, rekonstrukce přinesla několik zajímavých objevů. Průzkumníci kulturní památky si nejprve mysleli, že narazili na tajnou chodbu, o které podle legendy Jan Žižka z Trocnova prohlásil, že je nedobytná a tvrdá jako kost.

“Nakonec to tajná chodba nebyla. Napřed se tak tvářila a už jsme se radovali, že se podíváme někam, kam do této doby lidské oko nedohlédlo, ale pak se ukázalo, že se jedná pouze o zakrytí pukliny pomocí klenby, aby se ušetřil materiál,“ vypráví správce.

Některé objevy ale happyend přinesly. Například nález hradního pivovaru, objevení vstupní brány, o které se archeologové původně domnívali, že se jedná o věž, ale především se zjistilo, že je hrad o století starší, a to díky nalezeným základům kulaté obranné věže, takzvaného bergfritu.

“Bohužel se ale pohybujeme na bázi teorie. Nemáme totiž písemné doklady a důkazy o prvním majiteli a staviteli. Teď můžeme jen odhadovat a tipovat, který z rodu Vartemberků byl první, kdo začal na Kosti stavět,“ usmívá se kastelán.

Podle Jany Hartmanové, tiskové mluvčí Národního památkového ústavu, dochází k podobným objevům při obnovách často. “Obecně platí, že čím je památka rozlehlejší a vrstevnatější, tím je pravděpodobnost vyšší. Tyto objevy poté mění zažitou představu o stáří, vývoji i historickém vzhledu památky a mají vliv také na průběh její rekonstrukce,“ vysvětluje Hartmanová.

Přesto je podobný objev překvapující, protože hrad Kost prošel již mnohokrát v historii rekonstrukcí a památka již byla mnohokrát probádaná. “Něco nového se tady hledá opravdu stěží, ale když se najde něco, jako právě bergfrit, je to rozhodně zážitek,“ říká nadšeně správce.

Letos v červenci by měl být hrad zpřístupněn veřejnosti. Na návštěvníky bude kromě nové dlažby, opravené parkánové zdi a skalního masivu čekat i 3D projekce na plastový model hradu. “Tímto způsobem představíme návštěvníkům hlavní historické události, které se zde odehrály,“ vysvětluje Macháček. Spolu s 3D projekcí přibude také zcela nový kamerový systém.

“Původně jsme ho měli pouze v podhradí, ale díky dotacím doplníme bezpečností kamery i v horním areálu hradu,“ doplňuje kastelán. Spolu s rekonstrukcí probíhá v okolí další projekt, který je zaměřený na odbahnění okolních rybníků a obnovu fauny a flory na chráněném území Plakánek.

Revitalizace čeká i sousední zámek Humprecht

Nového vzhledu se dočká i lovecký zámek Humprecht, který se nachází necelých pět kilometrů od hradu Kost. Také na jeho revitalizaci se podařilo získat dotaci v hodnotě přes 40 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. “Využili jsme příležitost po mnoha desítkách let investovat do tohoto zámku takto významnou částku, která znamená opravu základních částí jako jsou střecha nebo fasáda. Ale především významněji sáhne do kamenických a truhlářských prvků,“ přibližuje Lubor Jenček, starosta města Sobotka, v jehož katastru se zámek nachází.

“Významným počinem bude znovuobnovení takzvaných kletovaných omítek, které byly na mnoha místech přemalovány v předchozích dekádách. To z historického pohledu posune objekt mnohem výše,“ doplňuje starosta Sobotky, podle kterého by měla rekonstrukce skončit na konci roku 2023.

Podobných rekonstrukcí jako na Kosti, ať již probíhajících či v přípravné fázi, probíhá na památkách ve správě Národního památkového ústavu v současnosti více než padesát.