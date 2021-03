Ani v pátek neuspěly snahy o uvolnění 400 metrů dlouhého plavidla Ever Given, které v úterý ráno najelo na písečné bouře přídí na mělčinu a zablokovalo Suezský průplav. V nejrušnější mořské trase mezi Středozemním a Rudým mořem se nyní snaží týmy záchranářů z Nizozemska a Japonska připravit obří kolos vezoucí 20 tisíc kontejnerů na příliv, díky němuž by se v sobotu mohla zvýšit šance, že se loď s ponorem 15,7 metru z mělčiny dostane.

Podle egyptského Úřadu pro Suezský průplav teď na místě havárie pracuje speciální sací rypadlo, které musí kolem lodi odstranit 20 tisíc kubíků zeminy (tedy skoro 40 tisíc tun), než se opět zapojí remorkéry, aby kontejnerovou loď vytáhly. „Dokážeme za každou hodinu odstranit dva tisíce kubíků materiálu,“ uvedla společnost Bernhard Schulte Shipmanagement, která se stará o servis plavidla Ever Given.