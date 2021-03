Pražské letiště chce získat i cestující, kteří do české metropole vůbec nemíří. Od dubna jim v rámci projektu Fly via Prague plánuje výrazně ulehčit přestupování mezi jednotlivými lety. Umožní to nově oznámená spolupráce s českým prodejcem letenek Kiwi.com.

„Cílem je zvýšit podíl cestujících, kteří na pražském letišti přestupují. Zároveň tímto krokem chceme podpořit i jednotlivé letecké společnosti,“ vysvětluje člen představenstva Letiště Praha Jakub Puchalský.