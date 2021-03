Česko získá v následujících sedmi až deseti letech jeden bilion korun. Rekordní suma z rozpočtu Evropské unie by měla české ekonomice pomoci zvládnout následky pandemie, postavit ji zpátky na nohy a vyslat ji na cestu hospodářského růstu.

Polovina z této částky má směřovat přímo do českých regionů, zejména do těch nejchudších. Evropská unie si totiž uvědomuje, že podporu si zaslouží i obce a drobní podnikatelé v odlehlých koutech země. To ale není jedinou podmínkou, kterou musí Česká republika při čerpání peněz z rozpočtu splnit. Podle EU by mělo Česko zaměřit investice do ochrany klimatu, digitálních technologií a modernizace.

Pro české regiony představují taková témata výzvu, dosud totiž investovaly zejména do nových silnic, školních budov či dětských hřišť. Nyní je však na čase posunout se dál – alespoň podle EU – a začít investovat do chytré budoucnosti.

Zda budou finance z unijního rozpočtu stačit, kam konkrétně je chce česká vláda investovat a jak s jejich pomocí zlepšit život v českých městech, bude tématem konference Prosperující Česko. Na on-line konferenci, kterou ve čtvrtek 15. dubna dopoledne pořádají Hospodářské noviny spolu s portálem Euractiv.cz, vystoupí členové vlády, státní správa, ekonomové, odborníci, regionální lídři i inovativní podnikatelé. Jejich úkol je jasný – zajistit, aby prosperující Česko nebylo minulostí, ale naopak budoucností.