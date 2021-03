Do portálu MoJe (Moderní a jednoduché) daně se zaregistrovalo něco přes tři desítky tisíc lidí. Systém byl spuštěn před třemi týdny a zkvalitňuje vyřizování daňové povinnosti elektronickou cestou. Zájem je zatím poněkud menší, než byla očekávání ministerstva financí. Termín pro řádné DAP vláda prodloužila do 3. května pro osobní podání a do 1. června pro elektronické.

Finanční správa říká, že nový portál je modernizací dosavadního systému. Na rozdíl od pouhého odeslání vyplněných přiznání z počítače nyní může plátce odbavit veškeré daňové povinnosti pomocí předvyplněných formulářů. U daně z nemovitosti se například automaticky nahrají místní koeficienty a loňské přiznání. Také je teď snazší pověřit vyřízením daňových povinností účetního nebo daňového poradce.